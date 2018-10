Asociácia za život a rodinu oceňuje zvýšenie daňového bonusu na dieťa

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 25. októbra (TASR) - Asociácia za život a rodinu podporuje vládou avizované opatrenia na podporu rodín. Ide najmä o zámer pravidelne zvyšovať rodičovský príspevok, ako aj zvýšiť daňový bonus na dieťa na dvojnásobok.V parlamente je v súčasnosti v druhom čítaní novela zákona o dani z príjmov z dielne koaličného Mosta-Híd, ktorým sa má od 1. apríla budúceho roka na Slovensku zaviesť dvojnásobný daňový bonus na dieťa do šiestich rokov. Asociácia by privítala, keby sa vzťahoval aj na staršie deti.priblížil v stanovisku pre médiá predseda asociácie Tomáš Kováčik. Pripomenul zároveň, že v susednom Rakúsku je daňový bonus 1500 eur ročne.dúfa Kováčik.V máji tohto roka 12 mimovládok adresovalo vláde výzvu na neodkladné realizovanie prorodinných opatrení. Poukazovali na veľmi zlý demografický vývoj, ako aj na túžbu rodín mať viac detí, od čoho ich však vzďaľuje strach z finančnej situácie v budúcnosti i hodnotové zmeny. Podarilo sa im stretnúť so štátnymi tajomníkmi ministerstva práce Branislavom Ondrušom i Ivanom Švejnom. Stretli sa tiež s predsedníčkou parlamentného sociálneho výboru Alenou Bašistovou (nezaradená).dodal Kováčik.Asociácia tiež víta, že minister práce Ján Richter (Smer-SD) avizoval pravidelné zvyšovanie rodičovského príspevku.dodal Kováčik.