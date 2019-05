Assange potvrdil svoje odhodlanie bojovať proti vydaniu do USA

Julian Assange, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. mája (TASR) - Zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange vo štvrtok potvrdil odhodlanie bojovať proti svojmu vydaniu do USA, kde mu hrozí stíhanie za zverejnenie tajných dokumentov. Informovala o tom agentúra AP.Assange to uviedol na úvodnom pojednávaní na súde v londýnskom Westminstri, ktorý má rozhodnúť o jeho prípadnom vydaní do Spojených štátov.Štyridsaťsedemročný Austrálčan na súde vyhlásil, že dobrovoľne do USA nepôjde, pretože mu tam hrozí trest za jeho novinársku prácu, "Zakladateľ WikiLeaks sa na štvrtkovom pojednávaní zúčastnil len prostredníctvom videolinku z londýnskeho väzenia Belmarsh, kam ho previezli pre porušenie podmienok prepustenia na kauciu.Za tento prečin ho v stredu v Británii odsúdili na 50 týždňov väzenia. Podľa rozhodnutia súdu totiž porušil podmienky svojho prepustenia na kauciu, keď sa v roku 2012 uchýlil na ekvádorské veľvyslanectvo v Londýne.Urobil tak v čase, keď bol v Británii na žiadosť Švédska zatknutý a následne prepustený na kauciu. Vo Švédsku ho totiž vtedy vinili zo sexuálneho útoku, avšak toto vyšetrovanie bolo neskôr zastavené. Assange svoj útek na ekvádorskú ambasádu zdôvodnil obavami pred možným vydaním do USA.Štvrtkové pojednávanie predstavuje len počiatočnú fázu vydávacieho konania, ktoré môže podľa sudcu Michaela Snowa trvať". Podľa AP môže celý proces trvať aj niekoľko rokov. Termín ďalšieho procedurálneho pojednávania stanovili na 12. júna. Celý prípad bude dôkladnejšie prerokovaný 30. júna.Pred budovou westminsterského súdu sa ešte pred štvrtkovým pojednávaním zhromaždilo niekoľko Assangeových priaznivcov, ktorí požadovali jeho prepustenie a zamietnutie americkej žiadosti.Britská polícia Assangea zatkla 11. apríla v budove ekvádorskej ambasády po tom, ako mu táto latinskoamerická krajina po sérii vzájomných sporov odňala azyl.Americké úrady obvinili Assangea z konšpirácie so zámerom preniknúť do počítačového systému Pentagónu, v čom sa mal spriahnuť s bývalou príslušníčkou armády USA Chelsea Manningovou. V prípade usvedčenia mu hrozí až päť rokov väzenia.