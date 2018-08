Assangea pozvali vypovedať o zasahovaní Ruska do amerických volieb

Zakladateľ Wikileaks Julian Assange. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Washington 8. augusta (TASR) - Stránka WikiLeaks zverejnila v stredu list, ktorým americkí senátori vyšetrujúci možné zasahovanie Ruska do kampane pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016 pozývajú zakladateľa projektu WikiLeaks Juliana Assangea vypovedať za zatvoreným dverami. Informovala o tom televízia Sky News.WikiLeaks zverejnila list, údajne od výboru Snemovne reprezentantov pre spravodajské služby, obsahujúci žiadosť, aby prišiel Assange vypovedať.List, ktorý môže byť aj podvrhom, má dátum 1. augusta a bol adresovaný na veľvyslanectvo Ekvádoru v Londýne, na ktorého pôde sa Assange zdržiava od roku 2012.Podľa vyhlásenia WikiLeaksu na Twitteri bol list doručený prostredníctvom amerického veľvyslanectva v Londýne. Ani jedno z veľvyslanectiev, ani príslušný vyšetrovací výbor predmetný list pre Sky News nepotvrdili.píše sa v liste. V rámci vyšetrovania pracovníci výboru Assangea požiadali, aby prišiel na rozhovor za zatvorenými dveramiAko dodala Sky News, v liste sa možnosť komunikácie prostredníctvom videohovoru nespomína.Assange sa ešte pred šiestimi rokmi ukryl na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, keďže mu vtedy hrozilo vydanie na stíhanie do Švédska v súvislosti s údajným znásilnením. Aktivista a publicista austrálskeho pôvodu, ktorý sa preslávil zverejňovaním amerických tajných dokumentov, sa totiž obával, že by ho následne vydali do Spojených štátov.Zatiaľ čo Švédsko medzičasom zastavilo konanie v Assangeovom prípade, britské orgány ho chcú naďalej zatknúť pre obvinenie z porušenia podmienok kaucie.Ekvádor v snahe vyriešiť túto patovú situáciu udelil Assangeovi občianstvo a požiadal Britániu, aby mu priznala štatút ekvádorského diplomata, ktorý by mu umožnil bezpečný odchod. Londýn ale túto žiadosť zamietol.