Assangeov právnik považuje nové obvinenia USA za hrozbu pre novinárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 24. mája (TASR) - Za "neslýchané" považuje právny zástupca zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea množstvo nových obvinení, ktoré voči jeho klientovi vo štvrtok vznieslo ministerstvo spravodlivosti USA. Barry Pollack, Assangeov advokát v USA, obvinenia podľa agentúry AP označil za hrozbu pre všetkých novinárov, ktorí chcú verejnosť informovať o činoch americkej vlády.USA už v apríli obvinili Assangea z konšpirácie so zámerom preniknúť do počítačového systému Pentagónu. Vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti ďalších 17 obvinení voči jeho osobe súvisiacich so získavaním a zverejnením utajovaných informácií aj s porušením zákona o špionáži. Prokurátori rezortu spravodlivosti 47-ročného Assangea vinia z toho, že sa spriahol s niekdajším analytikom americkej rozviedky Bradleym Manningom a spôsobil tak jeden z najväčších únikov utajovaných informácií v dejinách USA.Americkí žalobcovia tvrdia, že publikovaním tisícov vojenských a diplomatických dokumentov vážne ohrozil bezpečnosť USA, napríklad keď zverejnil aj mená utajených informátorov americkej armády v Iraku či Afganistane. Podľa nich tým vystavil Spojené štáty "riziku vážnej ujmy". Porušil podľa nich tiež ustanovenia zákona o špionáži a dopustil sa trestných činov, na ktoré sa nevzťahuje prvý dodatok k ústave USA zaručujúci slobodu prejavu a tlače.Assangeov americký právny zástupca Pollack tvrdí, že USA vlastne jeho klienta obžalovali z toho, že "svoje zdroje povzbudzoval, aby mu poskytli pravdivé informácie" a tiež z toho, že "tieto informácie zverejnil". Celá kauza podľa jeho slov predstavuje hrozbu pre všetkých novinárov, ktorí odvádzajú svoju prácu.Julian Assange si momentálne odpykáva v londýnskom väzení Belmarsh 50-týždňový trest za porušenie podmienok prepustenia na kauciu. Britská polícia ho 11. apríla zatkla na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, kde sa dovtedy sedem rokov ukrýval.Spojené štáty už požiadali Britániu o Assangeovo vydanie, o čom rozhodne britský súd. Assange tvrdí, že mu v USA hrozí prísny trest za novinársku prácu. O jeho vydanie však zrejme požiada Britániu aj Švédsko, kde voči Assangeovi nedávno obnovili vyšetrovanie obvinení zo znásilnenia.