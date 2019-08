Asselborn: Na vyriešenie problému írskych hraníc sa musí stať zázrak

Jean Asselborn, archívne foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Berlín 22. augusta (TASR) - Musel by sa stať zázrak, aby Európska únia a Británia našli riešenie problému írskych hraníc a vyhli sa brexitu bez dohody. Vo štvrtok to povedal luxemburský minister zahraničných vecí Jean Asselborn.povedal Asselborn nemeckej verejnoprávnej stanici Südwestrundfunk (SWR).dodal Asselborn.Britský premiér Boris Johnson chce s EÚ uzavrieť novú dohodu, nesúhlasí totiž so znením tej, ktorú s Bruselom uzavrela jeho predchodkyňa v úrade Theresa Mayová. Na dohode mu prekáža najmä tzv. írska poistka. Predstavitelia EÚ však opakovane vyhlásili, že táto dohoda sa už otvárať nebude.Na základe tzv. írskej poistky by pre Severné Írsko po odchode Británie z EÚ dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ než tie, ktoré by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Tento "záložný plán" pre Írsko však nie je časovo ohraničený a veľká časť britských zákonodarcov ho vníma ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Londýnu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete.Ak však Británia odíde z EÚ bez dohody 31. októbra, čo Johnson pripúšťa ako realistickú alternatívu, írska poistka do platnosti nevstúpi.