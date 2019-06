Aston Villa získala na trvalý prestup obrancu Hausea

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Aston Villa Birmingham, ktorý sa po troch rokoch vracia do Premier League, podpísal zmluvu s obrancom Kortneym Hauseom. Dvadsaťtriročný stopér bol v minulej sezóne v mužstve na hosťovaní z Wolverhamptonu, teraz sa dohodol s klubom z Villa Parku na trvalom prestupe.Podľa britských médií zaplatilo vedenie Aston Villy za anglického reprezentanta do 20 i 21 rokov približne tri milióny libier. Hause odohral v uplynulom ročníku 12 zápasov a pomohol tímu k postupu do najvyššej súťaže. Informovala o tom agentúra DPA.