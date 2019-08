Astronauti NASA namontovali k ISS novú pristávaciu rampu

Astronauti NASA Nick Hague and Andrew Morgan v stredu počas výstupu do voľného vesmíru namontovali na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) novú pristávaciu rampu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mys Canaveral 21. augusta (TASR) - Astronauti NASA Nick Hague and Andrew Morgan v stredu počas výstupu do voľného vesmíru namontovali na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) novú pristávaciu rampu. Tú by mali používať kozmické lode spoločností SpaceX a Boeing po tom, ako začnú na prelome rokov 2019-20 k stanici vysielať astronautov. Informovala o tom agentúra AP.Ide v poradí o druhú pristávaciu rampu na ISS, ktorá je určená pre posádky transportných lodí, patriacich súkromným spoločnostiam. Prvú takúto rampu nainštalovali pred troma rokmi.Hague vystúpil do otvoreného vesmíru už po tretí raz, zatiaľ čo pre Morgana, vojenského lekára, ktorý prišiel na stanicu pred mesiacom, to bol prvý výstup.Odkedy Spojené štáty ukončili v roku 2011 lety raketoplánov, bola americká NASA z hľadiska transportu posádok do vesmíru odkázaná na ruské rakety. Hoci zásoby a materiál dopravujú na ISS od roku 2012 pravidelne aj súkromné spoločnosti, lety posádok z Mysu Canaveral sú stále pozastavené.SpaceX vyslala po prvý raz úspešne do vesmíru prázdnu transportnú loď Dragon ešte v marci. Napriek tomu, že táto loď bola o mesiac neskôr zničená počas testu motorov na Floride, chce spoločnosť zvládnuť prvý let so živou posádkou ešte do konca tohto roka.Spoločnosť Boeing plánuje vyslať do vesmíru svoju novú kozmickú loď Boeing CST-100 Starliner skúšobne bez posádky ešte na jeseň. Let s posádkou by sa následne mal uskutočniť na začiatku roka 2020.