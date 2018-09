Astronauti zo Spojených arabských emirátov poletia na vesmírnu stanicu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj 3. septembra (TASR) - Vládca Dubaja oznámil v pondelok mená dvoch prvých astronautov zo Spojených arabských emirátov (SAE), ktorí poletia na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).Šejk Muhammad ibn Rášid Maktúm, ktorý je tiež viceprezidentom a premiérom SAE, oznámil na Twitteri, že do vesmíru poletia Hazá Mansúrí a Sultán Najádí. Ich misie sú plánované na budúci rok.SAE majú začínajúci, ale veľmi ambiciózny vesmírny program. Dúfajú, že v októbri vypustia z Japonska svoju prvú družicu domácej výroby - KhalifaSat. V roku 2020 chcú vyslať sondu na Mars.Tento štát z oblasti Perzského zálivu tiež oznámil, že chce do roku 2117 kolonizovať Mars, kde by bolo plne fungujúce mesto so 600.000 obyvateľmi, pripomína agentúra AP.