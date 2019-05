Atalanta aj Inter Miláno sa predstavia v LM, De Rossi ukončil kariéru

Taliansky hráč Daniele De Rossi (vľavo). Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Rím 27. mája (TASR) - Futbalisti Atalanty Bergamo si v záverečnom kole najvyššej talianskej súťaže zaistili premiérovú účasť v Lige majstrov. Vďaka domácemu víťazstvu nad Sassuolom 3:1 obsadili v tabuľke Serie A tretie miesto. V nasledujúcej edícii LM nebude chýbať Inter Miláno so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom. "Nerazzurri" si zabezpečili štvrtú priečku na úkor mestského rivala AC triumfom nad Empoli 2:1.Atalante dokonale vyšiel záver sezóny, keď neprehrala od marca a v trinástich zápasoch zvíťazila deväťkrát. Zavŕšila skvelú sezónu, v ktorej sa jej podarilo po prvý raz v histórii získať národný pohár.povedal pre Sky Sport Italia tréner Gian Piero Gasperini. Jeho tím bude patriť v súťaži medzi outsiderov, no 61-ročný kormidelník verí svojim zverencom:Účasť v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži obhájil Inter Miláno. Rozhodujúci gól strelil v 81. minúte belgický stredopoliar Radja Nainggolan, jeho zásah zároveň znamenal zostup Empoli.uviedol kouč Interu Luciano Spalletti.Nováčikovi z Empoli sa nepodarilo zachrániť, sklamanie je o to väčšie, že za 17. FC Janov zaostal iba o skóre. Priamy rival nastúpil vo Fiorentine a dokázal vybojovať bezgólovú remízu.uviedol tréner Empoli Aurelio Andreazzoli. Návrat do Serie B však môže znamenať príležitosť pre Samuela Mráza. Dvadsaťdvaročný útočník prišiel do tímu vlani, no v najvyššej súťaži nedostával príliš šancí a zamieril na hosťovanie do Crotone.Posledné kolo Serie A nevyšlo lúčiacemu sa trénerovi Massimilianovi Allegrimu. Jeho Juventus Turín prehral v Janove so Sampdoriou 0:2 a natiahol šnúru bez víťazstva na päť duelov. Allegri vo funkcii skončil po piatich rokoch, síce doviedol Juventus päťkrát za sebou ku "Scudettu", ale nedosiahol požadovaný úspech v Lige majstrov.povedal Allegri. Prvú sezónu v Taliansku má za sebou Cristiano Ronaldo. P Tridsaťštyriročný Portugalčan prišiel do Juventusu z Realu Madrid, no nedočkal sa víťazstva Lige majstrov a ušiel mu aj titul kráľa strelcov Serie A. Strelil 21 gólov a za Fabiom Quagliarrelom zo Sampdorie zaostal o päť zásahov.pochválil Allegri bývalého útočníka "starej dámy".Posledný zápas v kariére absolvoval v nedeľu Daniele De Rossi. Tridsaťpäťročný stredopoliar sa rozlúčil s AS Rím po osemnástich rokoch víťazne. "Vlci" zdolali Parmu s Jurajom Kuckom v zostave 2:1. Tréner Claudio Ranieri stiahol De Rossiho v 82. minúte a doprial mu búrlivý aplauz tribún. Jeho rozlúčku si nenechal ujsť ani ďalší obľúbenec fanúšikov AS a De Rossiho dlhoročný spoluhráč Francesco Totti. Aj on spojil celú kariéru s AS Rím. Derniéra to bola aj pre Ranieriho, ktorý prišiel do Ríma v marci iba na záskok.odkázal Ranieri.