Atentát na Fica môže byť prekvalifikovaný na teroristický útok, Žilinka nevylučuje žiadne vyšetrovacie verzie (video)

Incident sa stal v stredu 15. mája po výjazdovom zasadnutí vlády v Handlovej, keď Juraj Cintula na Fica päťkrát vystrelil. Premiér následne absolvoval päťhodinovú operáciu v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Útočníka na mieste zadržali. Polícia následne obvinila Juraja Cintulu z úkladnej vraždy z pomsty na chránenej osobe v štádiu pokusu. V prípade dokázania viny mu hrozí trest 25 rokov väzenia až doživotie. Obvinený je stíhaný väzobne.





22.5.2024 (SITA.sk) - Nie je vylúčené, že útok na predsedu vlády Roberta Fica bude prekvalifikovaný na teroristický útok. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal generálny prokurátor Maroš Žilinka . Stať sa tak však podľa neho môže jedine na základe striktne vykonaných dôkazov.„Toto dokazovanie sa robí veľmi precízne. Veľmi precízne sa zabezpečujú aj úkony formou právnej pomoci, čo si nesporne vyžiada aj určitý časový horizont," povedal generálny prokurátor.Vyšetrovatelia a prokurátori podľa Žilinku v tomto prípade pracujú so všetkými do úvahy prichádzajúcimi vyšetrovacími verziami. „Vôbec sa nesústreďujeme len na jednu alebo na dve," dodal generálny prokurátor.