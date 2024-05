Atentát na premiéra Fica rozprúdil v online priestore šírenie hoaxov a dezinformácií, jednou z nich je aj ukrajinská stopa

Údajná ukrajinská stopa

Infosecurity.sk je projekt zameraný na kontrolu informačného priestoru s ohľadom na dezinformácie a bezpečnosť na sociálnych sieťach, ktorý stojí v opozícii proti aktivitám dezinformačných aktérov. Cieľom je odhaľovanie a vyvracanie nebezpečného a nepravdivého obsahu, ozdravovanie informačného priestoru a budovanie povedomia o dôležitých celospoločenských témach.





27.5.2024 (SITA.sk) - Bezprostredne po útoku na premiéra Roberta Fica Smer-SD ) sa začali v online priestore šíriť dezinformácie, hoaxy a konšpiračné naratívy. Zmonitoroval ich projekt Infosecurity.sk , podľa ktorého išlo v prvom rade o obviňovanie opozičných politických strán či médií hlavného prúdu z toho, že čin vyprovokovali.Neskôr v informačnom priestore kolovali správy, ktoré spochybňovali, že sa útok skutočne stal. Nasledovali aj ničím nepodložené tvrdenia o zapojení ďalších osôb do útoku či zavádzajúce informácie o strelcovi. Tie šíril aj pravicový extrémista a dezinformátor Daniel Bombic na Telegrame, kde pôsobí pod pseudonymom Danny Kollar.Infosecurity.sk poukazuje na to, že ruské dezinformačné kanály sa snažia zneužiť útok a šíria klamstvá o údajnej ukrajinskej stope.„Dezinformačná kampaň s cieľom obviniť z pokusu o atentát Ukrajinu bola spustená cez prokremeľské kanály na Telegrame a botov na platforme X,“ uvádza Infosecurity.sk. Podľa portálu Wired boli kľúčovou súčasťou ruskej kampane neautenticky sa správajúce účty napojené na sieť Doppelgänger.Jeden z týchto účtov napríklad na sieti X napísal: „Útok vykonal muž naverbovaný ukrajinskými teroristami.“ Za dezinformačnou operáciou stojí podľa Infosecurity.sk organizovaná „sieť dezinformátorov aktívnych v európskom informačnom prostredí minimálne od mája 2022, korene kampane pritom siahajú do Ruskej federácie.“Spoločnosť Logically, ktorá monitoruje dezinformačné kampane, analyzovala obsah z viac ako 100 ruskojazyčných prokremeľských kanálov na Telegrame. Výskumníci uvádzajú, že dané kanály zhodne označovali útok ako motivovaný Ficovým „proruským postojom“.Wired upozornil napríklad na aktivitu telegramového kanálu vojenského blogera Michaila Zvinčuka, ktorý má 1,2 milióna odberateľov. V príspevkoch Zvinčuk tvrdil, že je veľmi pravdepodobné, že pri útoku na Fica sa objaví „ukrajinská stopa“. Falošné správy o tom, že do plánovania útoku mala byť zapojená Ukrajina, sa rozšírili aj priamo na Slovensku.Napríklad dezinformačná stránka cz24news, ktorá publikuje pre české a slovenské publikum, hovorila o snahe Ukrajiny zastaviť Ficovu suverénnu politiku: „S vedomím, že Kyjev chce otvorene zabiť ‚proruských‘ politikov, slovenské úrady musia rozšíriť svoje vyšetrovanie za hranice krajiny.“Konšpirátori tiež tvrdili, že manželka atentátnika údajne nadviazala komunikáciu s ukrajinskými spravodajskými službami, alebo že jeho manželka je Ukrajinka a polícia ju údajne zatkla. Policajný prezident Ľubomír Solák však túto informácie označil za hoax. Po internete sa tiež šírila fotografia Ukrajinca a falošného občianskeho preukazu, pričom údajne malo ísť o strelca.„Mimo toho sa rozširovali tvrdenia o tom, že útok bol výsledkom nespokojnosti EÚ alebo NATO s posilňovaním národne orientovaných síl, resp. s výsledkami parlamentných a prezidentských volieb na Slovensku. Snahou bolo vytvoriť predstavu o tom, že útok má prepojenie na postoje Fica a strany Smer-SD k vojne na Ukrajine či kritiky voči NATO. Takéto výroky boli publikované zo strany ruských propagandistických médií (Sputnik, RT, TASS), kanálov ruskej rozviedky, ale aj zo strany ruských politikov,“ dopĺňa Infosecurity.sk.