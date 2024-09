Atentátnik bol priamo napojený na jednu z opozičných strán, podľa Fica je potrebné prešetrenie jeho kontaktov

Premiér netúži po pomste

Opozícia sa tvári, že sa nič nestalo

Nemá zmysel písať správu o priebehu trestného konania

6.9.2024 (SITA.sk) - Atentátnik z Handlovej bol priamo napojený na jednu z opozičných strán a treba sa pozrieť na to, s kým komunikoval a kto boli ľudia okolo neho.Vyhlásil to v piatok premiér Smer-SD ), ktorý je na návšteve Handlovej po štyroch mesiacoch od atentátu . Ako premiér povedal, do Handlovej si neprišiel "lízať rany", a traumu z atentátu nemá. Atentátnik ho podľa jeho slov nezaujíma."Mňa ten človek vôbec nezaujíma a ja som mu odpustil, pretože on bol iba nástrojom v rukách niekoho iného. Bol to opozičný aktivista, ktorý bol motivovaný obrovskou mierou nenávisti," povedal Fico. Dodal, že netúži po žiadnej pomste a nebude od atentátnika ani požadovať žiadnu náhradu škody."On si to musí dať v hlave dohromady sám, či mu to stálo za to, aby bol predĺženou rukou slovenskej opozície," doplnil premiér.Podľa Fica nie je dôležité sa prioritne zaoberať tým, či nejaký ochrankár zlyhal pri jeho ochrane, alebo nie."Tu je iný problém. Tu ide o to, že niekto chcel zavraždiť predsedu vlády Slovenskej republiky z politických dôvodov. Je mimoriadne nebezpečné, že opozícia sa tvári, že sa nič nestalo," skonštatoval Fico. Dodal, že sa bude musieť stretnúť so znalcom, ktorý musí stanoviť rozsah jeho zranení."Keď sa urobí znalecký posudok, tam nie je čo dokazovať, tam je všetko jasné. Skôr musíme hovoriť o pozadí tohto atentátu a o tom, čo je za ním," podotkol.Podľa neho nemá zmyslel písať nejakú správu, ktorá by sa týkala priebehu trestného konania, reagoval na požiadavku opozície na informovanie verejnosti."Vyšetrovatelia vedia, čo majú robiť, a predpokladám, že v nejakom okamihu príde návrh na podanie obžaloby. Niekto by ale odpovedať na to, čo sa tu dialo od septembra 2023, keď opozícia a médiá odmietli rešpektovať výsledky parlamentných volieb," povedal Fico. Premiér podľa svojich slov čaká, že relevantné inštitúcie k tomu zaujmú postoj."Nie je to žiadne tajomstvo, že bol priamo napojený na jednu z opozičných strán. Niekto to napíše. Ja čakám, či to bude niekto z ministerstva vnútra, alebo niekto iný, tá správa musí prirodzene prísť," uviedol Fico s dodatkom, že by to malo byť na začiatku septembra, pretože tak to bolo avizované pred niekoľkými týždňami.