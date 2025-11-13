Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

13. novembra 2025

Atentátnik na Fica sa odvolal proti rozsudku, označil ho za nespravodlivý


Atentátnik Juraj Cintula, ktorý vlani strieľal na premiéra Fica, sa odvolal proti rozsudku, ktorým ho senát



68f7386c449db425993048 676x451 13.11.2025 (SITA.sk) - Atentátnik Juraj Cintula, ktorý vlani strieľal na premiéra Fica, sa odvolal proti rozsudku, ktorým ho senát Igora Králika v októbri odsúdil za terorizmus na 21 rokov. Informoval o tom Denník N. Prípadom sa tak bude zaoberať Najvyšší súd SR.


Cintula si po vynesení verdiktu ponechal lehotu na odvolanie a pri odchode zo súdnej siene označil rozsudok za nespravodlivý. Jeho advokát Namir Alyasry potom dal pred novinármi najavo, že odvolanie na najvyšší súd obhajoba s najväčšou pravdepodobnosťou podá," pripomenul spomínaný denník.

Doplnil, že 72-ročný Cintula vinu na súde nepoprel. Obhajoba ale od začiatku procesu spochybňovala označenie jeho činu za terorizmus, ako to navrhovala žalobkyňa. „Tomuto jej návrhu potom súdna komora vyhovela a žalobkyňa sa priamo v súdnej sieni vzdala práva na odvolanie," dodal.



Zdroj: SITA.sk - Atentátnik na Fica sa odvolal proti rozsudku, označil ho za nespravodlivý © SITA Všetky práva vyhradené.

