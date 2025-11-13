|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 13.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Stanislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. novembra 2025
Atentátnik na Fica sa odvolal proti rozsudku, označil ho za nespravodlivý
Tagy: Streľba na premiéra Roberta Fica v Handlovej Súd s Jurajom Cintulom (atentátnikom na Fica) Súdy
Atentátnik Juraj Cintula, ktorý vlani strieľal na premiéra Fica, sa odvolal proti rozsudku, ktorým ho senát
Zdieľať
13.11.2025 (SITA.sk) - Atentátnik Juraj Cintula, ktorý vlani strieľal na premiéra Fica, sa odvolal proti rozsudku, ktorým ho senát Igora Králika v októbri odsúdil za terorizmus na 21 rokov. Informoval o tom Denník N. Prípadom sa tak bude zaoberať Najvyšší súd SR.
„Cintula si po vynesení verdiktu ponechal lehotu na odvolanie a pri odchode zo súdnej siene označil rozsudok za nespravodlivý. Jeho advokát Namir Alyasry potom dal pred novinármi najavo, že odvolanie na najvyšší súd obhajoba s najväčšou pravdepodobnosťou podá," pripomenul spomínaný denník.
Doplnil, že 72-ročný Cintula vinu na súde nepoprel. Obhajoba ale od začiatku procesu spochybňovala označenie jeho činu za terorizmus, ako to navrhovala žalobkyňa. „Tomuto jej návrhu potom súdna komora vyhovela a žalobkyňa sa priamo v súdnej sieni vzdala práva na odvolanie," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Atentátnik na Fica sa odvolal proti rozsudku, označil ho za nespravodlivý © SITA Všetky práva vyhradené.
„Cintula si po vynesení verdiktu ponechal lehotu na odvolanie a pri odchode zo súdnej siene označil rozsudok za nespravodlivý. Jeho advokát Namir Alyasry potom dal pred novinármi najavo, že odvolanie na najvyšší súd obhajoba s najväčšou pravdepodobnosťou podá," pripomenul spomínaný denník.
Doplnil, že 72-ročný Cintula vinu na súde nepoprel. Obhajoba ale od začiatku procesu spochybňovala označenie jeho činu za terorizmus, ako to navrhovala žalobkyňa. „Tomuto jej návrhu potom súdna komora vyhovela a žalobkyňa sa priamo v súdnej sieni vzdala práva na odvolanie," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Atentátnik na Fica sa odvolal proti rozsudku, označil ho za nespravodlivý © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Streľba na premiéra Roberta Fica v Handlovej Súd s Jurajom Cintulom (atentátnikom na Fica) Súdy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vyšiel rebríček najlepších malých a stredných firiem Slovenska Diamanty slovenského biznisu 2025
Vyšiel rebríček najlepších malých a stredných firiem Slovenska Diamanty slovenského biznisu 2025
<< predchádzajúci článok
Progresívne Slovensko podľa Smeru-SD využíva v politickom boji mladých a šíri nenávisť
Progresívne Slovensko podľa Smeru-SD využíva v politickom boji mladých a šíri nenávisť