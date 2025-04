Atentátnik na premiéra Fica ostane väzobne stíhaný, rozhodol Najvyšší súd SR

Premiéra Roberta Fica (



Premiéra Roberta Fica ( Smer-SD ) postrelil 15. mája minulého roku v Handlovej atentátnik Juraj C. Zaútočil pred Domom kultúry, kde zasadala vláda.Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Juraja C. obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.

8.4.2025 (SITA.sk) - Juraj. C , ktorý je stíhaný pre atentát na premiéra Roberta Fica , ostane stíhaný väzobne. Ako informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová , NS SR na utorkovom neverejnom zasadnutí vzrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu z marca tohto roku a rozhodol tak, že obvineného ponechal vo väzbe z dôvodov obavy z možného pokračovania v trestnej činnosti.Dôvody väzby pre hrozbu možného úteku Juraja C. podľa najvyššieho súdu, naopak, pominuli. Obžaloba na Juraja C. bola na Špecializovaný trestný súd podaná 17. marca, pričom spis pozostáva z 18 zväzkov a má viac ako 6 200 strán.