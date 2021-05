Atlético Madrid ovládlo La Ligu, radosť z titulu zatienila tragická nehoda 14-ročného fanúšika

Víťazný gól strelil Suárez

Na počesť chlapca zavesil Koke čiernu pásku

23.5.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Atlética Madrid si po jedenásty raz v histórii vybojovali ligový titul v Španielsku. V poslednom kole La Ligy zverenci Diega Simeoneho spečatili celkový triumf víťazstvom 2:1 na trávniku Valladolidu.Víťazný gól hostí strelil Uruguajčan Luis Suárez. Rovnakým skóre si poradil doma Real Madrid nad Realom Valladolid, ale v celkovom účtovaní sa z titulu teší Atlético s náskokom dvoch bodov.Oslavy majstrovského titulu Atlética Madrid mali aj smutnú dohru. V nedeľu skoro ráno prišiel o život iba 14-ročný fanúšik "Los Colchoneros". Narazil hlavou do múru, keď sa vykláňal z idúceho auta. Nešťastník bol jeden z tisícok fanúšikov Atlética, ktorí vyrazili do ulíc Madridu po dobytí prvého majstrovského titulu od roku 2014. Vedenie nového španielskeho majstra vyjadrilo sústrasť rodine chlapca.Na jeho počesť kapitán Atlética Koke umiestnil čiernu pásku na sochu Neptúna v centre mesta. Okrem toho tam v rámci tradície zavesili aj klubovú šatku. Tá sa tam objavila na počesť zisku majstrovského titulu Atlética po jedenásty raz v histórii.Ligovú trofej si prevezmú zverenci Diega Simeoneho v nedeľu podvečer v ich domovskom stánku Wanda Metropolitano bez prítomnosti fanúšikov. Je to jedno z pretrvávajúcich opatrení v čase pandémie koronavírusu v španielskej metropole. Majstrovský tím však neskôr usporiada pre svojich fanúšikov okružnú jazdu mestom.