ATLETIKA-ME: V rozbehoch na 400 m prek. Kučera druhý, je v semifinále

Slovenský atlét Martin Kučera počas rozbehov mužov na 400 m prek. na 24. majstrovstvách Európy atlétov v Berlíne 6. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky kvalifikácie



100 m, 1. rozbeh: 1. Churandy Martina (Hol.) 10,24, 2. Ján VOLKO (SR) 10,32, 3. Dominik Kopec (Poľ.) 10,37, 3. rozbeh: 1. Alex Wilson (Švajč.) 10,32, 2. Christopher Garia (Hol.) 10,35, ...7. Šimon BUJNA (SR) 10,53



400 m prek., 2. rozbeh: 1. Muhammad Abdalla Kounta (Fr.) 50,60, 2. Martin KUČERA (SR) 50,75, 3. Danylo Danylenko (Ukr.) 51,02



Berlín 6. augusta (TASR) - Na ME atlétov v Berlíne postúpili z rozbehov priamo do semifinále šprintér Ján Volko na stovke i Martin Kučera v behu na 400 m prek.Volko nastúpil už v prvom rozbehu a finišoval na 2. mieste časom 10,32. Pred ním skončil jedine úradujúci majster Európy Holanďan Churandy Martina s 10,24. Do semifinále postúpili prví dvaja priamo plus piati najrýchlejší, na programe je v utorok o 19.30 h.Volko mal reakčný čas na štarte v 8. dráhe druhý najpomalší a bežalo sa takmer v bezvetrí (-0,2 m/s).Druhý slovenský šprintér Šimon Bujna v 3. rozbehu to nemal jednoduché, so sezónnym najslabším časom (10,42) ťažko mohol mať semifinálové ambície a dobehol na nepostupovom 7. mieste výkonom 10,53.Zo všetkých 39 šprintérov sa Volko zaradil na 3. až 4. miesto, rýchlejšie zabehol rozbeh okrem Churandyho (10,24) už len Švajčiar Wicki (10,28), ďalší Švajčiar Wilson dosiahol rovnaký čas ako Volko 10,32. Šimon Bujna (10,53) obsadil v sumáre 27. miesto, na postup do semifinále bolo treba zabehnúť minimálne 10,39.Martin Kučera sa v 2. rozbehu na 400 m prek. pokúsil splniť postupovú normu 2+5. Finišovať na prvom a druhom mieste bola jedna z možností ako postúpiť do utorkového semifinále (19.55) a Kučera ju obdivuhodne zvládol. Dobehol na 2. mieste časom 50,75 za víťazným Francúzom Kountom 50,60.