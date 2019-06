Atlétka Gajanová bude ďalší domáci magnet na P-T-S v Šamoríne

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka v atletike Gabriela Gajanová Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Šamorín 4. júna (TASR) - Pred blížiacim sa 54. ročníkom medzinárodného atletického mítingu P-T-S v Šamoríne prichádzajú dobré správy aj z tábora slovenských atlétov. Talentovaná 19-ročná Gabriela Gajanová, ktorá v x-bionic® sphere pobeží osemstovku, len tesne prehrala v súboji o prvenstvo na pondelkovom Odložilovm memoriáli v Prahe, ktorý mal štatút mítingu EA Classic takisto ako šamorínsky.Zverenka Pavla Slouku sa blysla perfektným výkonom, výrazne si zlepšila osobný rekord na 2:00,58 a splnila limit IAAF na jesenné MS v Dauhe. Gajanová je momentálne líderka tohtoročných európskych tabuliek a vo svetových je desiata. Jej súboj s Afričankami na P-T-S môže byť jeden z vrcholov podujatia.Forma postupne stúpa i prekážkarovi na 400 ma bývalému víťazovi Svetovej univerziády Martinovi Kučerovi, ktorý v Prahe na Juliske vyhral na Dukla mítingu (predprogram Odložilovho memoriálu) časom 51,07. Hlavné preteky ovládol vlaňajší majster Afriky Abdelmalik Lahoulou z Alžírska (49,20), ktorý 15. júna pobeží aj na péteeske.Cez víkend zaujala na západoslovenskom regionálnom šampionáte v Trnave Stanislava Lajčáková, ktorá si na 100 m prekážok o 17 stotín zlepšila osobný rekord na 13,16 sekundy a podľa slov jej trénera Michala Škvarku ešte vidí ďalšie rezervy na zlepšenie. "Práve P-T-S môže byť podujatie, na ktorom sa Stanka v dueli s poprednými zámorskými prekážkarkami ešte viac priblíži k slovenskému rekordu 13,04," informovali v tlačovej správe organizátori.V hviezdnom šamorínskom trojskoku s dvojnásobným olympijským víťazom Christianom Taylorom z USA či výbornými Kubáncami (Díaz, Nápoles) si zaskáče aj Simo Lipsanen (os. rekord 17,14), tradičný súper Tomáša Veszelku. Dvadsaťtriročný Fín je vicemajster Európy 2017 do 23 rokov, na halových ME 2017 bol siedmy, na ME 2018 v Berlíne deviaty hneď za Veszelkom a rovnaké umiestenie si vybojoval aj na halových ME 2019 v Glasgowe.Na P-T-S príde i trojnásobný majster USA (2018 vonku, 2017 a 2019 v hale) Donald Scott (os. rekord 17,37). Dobrovoľný kouč na Eastern Michigan University v meste Ypsilanti skončil vlani vo finále Diamantovej ligy v Bruseli tretí.Veľký športový zážitok sľubuje v Šamoríne mužská stovka. K Jánovi Volkovi a spol. pribudol rodák z texaského El Pasa žijúci však od detstva v Taliansku Lamont Marcell Jacobs (os. rekord 10,08, s vetrom 10,04), vlaňajší majster krajiny na stovke. Dvadsaťštyriročný atlét je aj výborný diaľkar, v hale má na konte 807 cm a vonku s miernou podporou vetra (+2,8 m/s) dokonca 848 cm.Memoriál Evy Šuranovej v ženskej diaľke ozdobí líderka tohtoročných svetových tabuliek Chantel Maloneová z Britských panenských ostrovov, ktorá na konci apríla v Athense v USA skočila 690 cm, čo je aj jej osobný rekord. Rodáčka z Portorika má v zbierke úspechov 7. miesto MS 2017 v Londýne (štartovala aj na MS v Moskve 2013 a Pekingu 2015), 4. a 5. Miesto na Hrách Commonwealthu 2014 a 2018.O rekord mítingu na 1000 m 2:19,6 min, ktorý patrí od úvodného ročníka podujatia 1. septembra 1957 Stanislavovi Jungwirthovi, sa napokon nebude pokúšať Nicholas Kipkoech, ale športový manažér péteesky Alfons Juck angažoval jeho krajana Alfreda Kipketera. Dvadsaťdvaročný Keňan bol vo finále na OH 2016 v Riu aj MS 2015 v Pekingu, je juniorský majster sveta 2014 a majster sveta 2013 do 18 rokov (vo finále v Donecku bežal úvodných 400 m /48,63/ rýchlejšie ako David Rudisha pri svetovom rekorde), v roku 2016 vyhral mítingy Diamantovej ligy v Paríži a Monte Carle. V 18 rokoch zabehol 800 m za 1:43,95 min, jeho aktuálne osobné maximá sú 1:42,87 na 800 (Paríž 2015) a 2:17,40 na 1000 m (Štokholm 2018).Organizátorom P-T-S zo Slovenského atletického zväzu sa podarilo získať na míting i ďalšie bývalé legendy podujatia.informoval Peter Korčok, prezident SAZ a šéf organizačného výboru P-T-S. Už skôr potvrdili účasť v Šamoríne aj bývalá skvelá guliarka, exmajsterka sveta Helena Fibingerová a burundský olympijský víťaz z Atlanty 1996 na 5000 m Vénuste Niyongabo.V hlavnom programe, ktorý sa 15. júna začne o 20.00 h, je predbežne 14 disciplín, 8 pre mužov (100 m, 1000 m, 3000 m prek., 400 m prek., výška, trojskok, oštep, 3000 m chôdza) a 6 pre ženy (400 m, 800 m, 100 m prek., 400 m prek., diaľka/Memoriál E. Šuranovej, 3000 m chôdza). Okrem toho sa na atletickom štadióne v x-bionic® sphere uskutoční aj tradičný národný program, novinkou bude medzioblastné stretnutie dorastu, a súperiť budú aj najmenší vo finále 3. ročníka Detskej P-T-S. Míting odvysiela znova v priamom prenose RTVS na Dvojke, vstup na 54. ročník je voľný.