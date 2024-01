Atmosféra v spoločnosti sa dramaticky zhoršila. Zlepšenie však vnímajú voliči Ficovej vlády

Skeptickejšie to vnímajú ženy

26.1.2024 (SITA.sk) - Spolu 70,5 percenta ľudí si myslí, že atmosféra v spoločnosti sa zhoršuje. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila Agentúra AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane od 11. do 16. januára na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov starších ako 18 rokov. Podľa 33,3 percenta opýtaných sa atmosféra v spoločnosti veľmi sa zhoršuje a podľa 37,2 percenta sa skôr zhoršuje.To, že sa atmosféra v spoločnosti zhoršuje deklarovali častejšie ženy, ľudia do 65 rokov veku, vysokoškolsky vzdelaní ľudia a obyvateľov Prešovského a Košického kraja. Výrazne nadpriemerne takto odpovedali voliči Progresívneho Slovenska Naopak, spolu 21,7 percenta opýtaných si myslí, že situácia sa zlepšuje, pričom len podľa 2,5 percenta sa veľmi zlepšuje a 19,2 percenta si myslí, že sa skôr zlepšuje. Mierne nadpriemerne ide o starších ľudí nad 66 rokov, s najnižším vzdelaním a ľudí z Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Výrazne nadpriemerne takto odpovedali voliči Smeru-SD SNS a nadpriemerne aj voliči hnutia Republika Spolu 6,5 percenta respondentov uviedlo, že situáciu nevedia posúdiť a 1,1 percenta nechcelo na otázku odpovedať.