|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 12.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Otília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
12. decembra 2025
Atómové návyky: Workbook. Praktický návod, ktorý mení život po malých krokoch
Zabudnite na premotivované sľuby a jednorazové novoročné predsavzatia.
Zdieľať
Atómové návyky: Workbook od Jamesa Cleara vám ukáže, že skutočná zmena nevzniká nárazovo, ale každodennými drobnými krokmi. Tento sprievodca k svetovému bestselleru je vaším osobným trénerom, mentorom a denníkom v jednom.
James Clear, známy svojím jasným a praktickým štýlom, napísal Atómové návyky na základe výskumov z psychológie, behaviorálnej ekonómie a neurovedy. Kniha sa stala fenoménom – preložili ju do viac než 50 jazykov a predali milióny výtlačkov. No časom začala rásť potreba čitateľov po nástroji, ktorý by im pomohol poznať svoje návyky do hĺbky a zároveň ich krok po kroku meniť.
Clear to výstižne vysvetľuje už v úvode. Spomína príbeh trénera Travisa Walla z St. Olaf College, ktorý vďaka jeho systému obrátil neúspešný futbalový tím na silný kolektív. Nie tým, že hráčom zmenil techniku, ale tým, že zlepšil drobnosti v prostredí: od matracov, na ktorých spali, až po výbavu, ktorú používali. „Najprv sa zamerali na prostredie,“ píše Clear, a rovnaký princíp je základom aj pracovného zošita.
Ako vám pracovný zošit pomôže
Kniha je rozdelená do štyroch častí, ktoré vás prevedú celým procesom od hodnotenia vlastného života až po dlhodobé udržanie návykov.
1. Návyky sú veda
2. Štyri zákony zmeny správania
3. Život s návykmi
4. Pomôcky
Pracovný zošit vznikol aj na základe spätnej väzby čitateľov, ktorí Clearovi posielali stovky až tisíce správ s otázkami: Ako si mám vytvoriť návyk? Ako prejsť od teórie k praxi?
Mnohé cvičenia sú inšpirované športovými tréningovými metodikami – Clear úzko spolupracoval s trénermi a koučmi.
Zošit obsahuje prvky behaviorálneho dizajnu, ktoré bežne používajú špičkové firmy, napríklad pri zlepšovaní produktivity či firemnej kultúry.
Treba oceniť najmä Clearovu schopnosť preklopiť vedecké poznatky do jednoduchých postupov, ktoré fungujú v každodennej realite. Atómové návyky: Workbook nie je obyčajný zápisník ani ďalšia motivačná kniha. Je to praktická mapa, ktorá vás krok za krokom privedie k životu, aký chcete žiť. Malé zmeny sa stávajú trvalými, keď ich máte pod kontrolou, a tento zošit vám v tom pomôže spôsobom, ktorý je jednoduchý, prehľadný a prekvapivo účinný.
Ak hľadáte nástroj, ktorý vám umožní skutočne konať, nie len teoretizovať, toto je jeden z najlepších sprievodcov, aké si môžete zaobstarať.
Prečítajte si tiež
Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?
Tatranská Lomnica si na štart lyžovačky musí ešte počkať, zima si dáva načas aj v Bachledke