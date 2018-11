Atos na technologickom fóre ukázal praktické využitie moderných technológií

Servery na maximum

Ako využiť IoT

Bezpečnosť v kyberpriestore

Kvantové počítače i virtuálna realita

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 8. novembra 2018 (WBN/PR) - Spoločnosť Atos, globálny líder v digitálnej transformácii, na svojej konferencii predviedla najmodernejšie trendy a ich využitie v reálnej prevádzke. Odborníci spoločnosti Atos i jej partnerov na Technologickom fóre 2018 ukázali, ako moderné riešenia menia tvár celých odvetví. Hostia si počas podujatia v Jasnej vypočuli, kde sa reálne uplatní internet vecí, ako môžu firmy bezpečne komunikovať, či prečo sa oplatí uvažovať nad kontajnerizačnými systémami. Technologické fórum už viac ako štvrťstoročie spája myšlienkových lídrov, technologických a akademických profesionálov i IT expertov."Misiou Atosu je pomôcť podnikom, firmám, či spoločenstvám s transformáciou do digitálnej budúcnosti," povedal. "V podstate všetko, čo robíme, súvisí s týmto poslaním. Máme veľké šťastie, že na Slovensku máme silné tímy, ktorých odbornosť a skúsenosti presahujú stredoeurópsky región, či už sú to oblasti virtuálnej reality a digitálneho obsahu, biometrie alebo trebárs bezpečnosti," povedal.Inovácie ťahajú firmy vpred, no musia byť efektívne. Jedným zo spôsobov, ako maximalizovať využitie serverov, sú kontajnerizačné systémy."Kontajner je izolované prostredie, ktoré obsahuje aplikáciu spolu so všetkými závislosťami, potrebnými pre jej beh. Viete si ju v kontajnerizačnom systéme spustiť mnohokrát a naškálovať si ju presne podľa vašich potrieb," vysvetľuje princíp systému Dockerv spoločnosti Atos. Kontajnery v rámci systému zdieľajú výpočtový výkon servera, ktorého využitie sa tak maximalizuje. Atos na Technologickom fóre na konkrétnych príkladoch ukázal, v čom spočíva sila Dockeru a ako skutočným firmám pomohol k efektívnejšej prevádzke.Internet vecí už nie je len teóriou. Práve reálnemu využitiu sa venuje európsky výskumný projekt HORIZON 2020 - Monica - Management of Networked IoT Wearables. Na konferencii sa hovorilo o konkrétnom využití dát získavaných z rôznych technických zariadení pre prevádzku masových kultúrnych a hudobných podujatí. Prezentácia predstavila aj univerzálne využitie nasadenia týchto moderných technológií využívajúcich inteligentné spracovanie veľkého objemu dát v ďalších sektoroch.Atos Slovensko je členom konzorcia a partnerom projektu v oblasti Integrácie a Infraštruktúry, ktoré sa zaoberá praktickou implementáciou moderných technológií pre priemysel i služby.Kybernetický priestor je dnes pre nepripravených hrozbou. Atos na Technologickom fóre predstavil riešenia, ktoré firmám umožnia komunikovať s väčšou dôverou."Riešenie Hoox umožní podnikom, úradom alebo firmám komunikovať skutočne bezpečne," predstavil službu i zariadeniaspoločnosti Atos IT Solutions and Services. "Jeho princípom je kontrolované prostredie. Zariadenie obsahuje len schválené a overené aplikácie, zákazník má navyše plnú kontrolu nad tým, čo sa v zariadení nachádza, čo doňho prichádza alebo z neho odchádza," vysvetlil.Pod kontrolou je aj výmena dát - tie putujú výhradne cez servery Atosu alebo priamo zariadenia zákazníka, ktorý tak má úplný prehľad kto a kedy k ním pristupuje.Technologické fórum tento rok prinieslo aj živú diskusiu o budúcnosti kvantových počítačov. Vývoj v tejto oblasti prudko hýbe dopredu, výskumníkom z celého sveta je k dispozícii viacero počítačov na vedecké projekty. Atos prevádzkuje kvantový simulátor Quantum Learning Machine, ktorý dokáže efektívne simulovať 30-40 qubitov, čím zatiaľ prekonáva všetky "skutočné" kvantové počítače.Návštevníci konferencie sa mohli zoznámiť aj s využitím virtuálnej reality v praxi. Mohli si pozrieť detailnú ukážku práce s virtuálnymi súčiastkami či nástrojmi i test pracovného postupu. Okrem obsahu pre firmy Atos dodáva aj vzdelávací obsah pre virtuálnu realitu pre školy.