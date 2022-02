Atos predstavil hybridný superpočítač novej generácie s najlepším výpočtovým výkonom na m2 na trhu

Posilnenie digitálnej a ekonomickej suverenity

* Exascale computing označuje výpočtové systémy schopné vypočítať aspoň trilión (1018) operácií za sekundu.

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Atos predstavila superpočítač novej generácie BullSequana XH3000, ktorý patrí do kategórie exascale*. Hybridná výpočtová platforma s jedinečnou flexibilitou a výkonom umožní posunúť výskum v sektoroch ako je predpovedanie počasia a klimatických zmien, pri objavoch nových liekov či v genomike.BullSequana XH3000 je dosiaľ najefektívnejší a najvýkonnejší superpočítač Atosu. Stroj, navrhnutý a vyrobený v Európe, vo francúzskej továrni Atosu v Angers, je dôležitým prvkom pri zabezpečení dnešnej digitálnej a ekonomickej suverenity. Atos ako nepopierateľný líder v oblasti superpočítačov hrá dôležitú rolu v otázkach suverenity a pri zachovaní a rozvíjaní HPC vedomostí a zručností v Európe.Pre vlády, verejné inštitúcie i súkromné spoločnosti, ktoré sa snažia naplno využiť svoje dáta a zároveň si chcú udržať schopnosť chrániť ich za každých okolností, sa suverenita stala dôležitou otázkou. Atos je so svojim superpočítačom BullSequana XH3000 a svojimi odbornými znalosťami v oblastiach suverénneho cloudu kybernetickej bezpečnosti odhodlaný poskytnúť svojim zákazníkom prostriedky na získanie väčšej kontroly nad dátami, ktoré vytvárajú a ktoré si vymieňajú.– súčasný nárast objemu i zložitosti dát prináša potrebu exponenciálneho nárastu výpočtového výkonu pri zvládaní nových výziev, ktorým ľudstvo čelí, ako sú globálne otepľovanie či pandémia COVID-19. BullSequana XH3000 poskytne v porovnaní s predchádzajúcimi verziami bezprecedentný, až 6-násobný nárast výkonu -v akejkoľvek škále, až po systém kategórie exascale. Dokáže to vďaka pokročilým hybridným technikám, kombinácii CPU a GPU s umelou inteligenciou či dokonca v blízkej budúcnosti kvantovými počítačmi v tradičných postupoch vedeckej simulácie.– BullSequana XH3000 je jeden z energeticky najefektívnejších superpočítačov na trhu. Vďačí za to svojmu ekologickému dizajnu a architektúre, patentovanému riešeniu Direct Liquid Cooling (DLC) – ktoré poskytuje o vyše 50 % vyšší chladiaci výkon ako predchádzajúce generácie – a životnému cyklu plne v súlade s ochranou životného prostredia, od získavania surovín a výrobu cez testovanie a prepravu až po likvidáciu či recykláciu."Superpočítače hrajú kľúčovú rolu v inováciách pre podniky, spoločnosť i globálnu ekonomiku ako takú a sú kľúčom k vedeckej a ekonomickej suverenite v 21. storočí," povedal. "Sme nesmierne hrdí na našu rolu lídra v HPC ako aj na náš nový superpočítač BullSequana, ktorý sme dnes predstavili. Je výsledkom 15-ročného úsilia vo výskume a vývoji; spája odborné znalosti a skúsenosti Atosu v oblastiach vysoko výkonných výpočtov, umelej inteligencie, kvantových technológií, bezpečnosti a digitálnej dekarbonizácie. Superpočítače nepochybne v budúcnosti umožnia niektoré z kľúčových vedeckých a priemyselných prelomových inovácií.""Náš nový systém BullSequana XH3000 je spojením špičkových inovácií a najmodernejších technológií. Umožní dosiahnuť absolútny výkon v medziach súčasných technológií a zároveň je pripravený na nadchádzajúce generácie kľúčových komponentov. BullSequana XH3000 je navrhnutý ako pre tradičné digitálne simulácie, tak pre hybridné výpočty s využitím výpočtových klastrov, umelej inteligencie a systémov pre kvantové počítanie. Prináša najmodernejšiu infraštruktúru pre široké spektrum používateľov z vedeckej komunity, priemyslu i verejného sektora," komentujev českej pobočke spoločnosti Atos.BullSequana XH3000 integruje najnovšie a najnáročnejšie technológie a prepojovacie siete. Poháňajú ho najnovšie CPU a GPU procesory od AMD NVIDIA , ako aj európsky mikroprocesor od SiPearl . Vďaka integrácii najnovších a budúcich technológií poskytne nový superpočítač posilnenú kapacitu a výkon a umožní tak vykonávať vedecké simulácie ešte rýchlejšie a efektívnejšie.Vďaka architektúre OpenSequana je plne kompatibilný s akýmikoľvek budúcimi výpočtovými blade modulmi a prepájacími technológiami, takže používatelia môžu jednoducho rozširovať kapacitu podľa potreby. Prijatím bezpečnostného prístupu už od fázy návrhu a integráciou monitorovania zraniteľností a predvídanie hrozieb BullSequana XH3000 zaručuje silnú ochranu dát.Dostupnosť superpočítača BullSequana XH3000 je naplánovaná na Q4 2022.Informačný servis