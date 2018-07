Atos sa stal oficiálnym IoT partnerom Coca-Cola Hellenic Bottling Company

Spoločnosť Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) ako prvá vo veľkom nasadí riešenie Atos Codex Connected Cooler



Ide o prvé nasadenie Atos Codex for Retail - služby spoločnosti Atos pre kompletne prepojený ekosystém v odvetviach maloobchodu a baleného spotrebiteľského tovaru



Atos Codex for Retail

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Prepájanie aktív, ako napríklad chladiacich boxov, je kľúčovým prvkom digitálnej obchodnej stratégie The Coca-Cola System. Coca-Cola HBC je lídrom s investíciou do viac ako 1,6 milióna chladiacich boxov v prevádzke. Coca-Cola HBC teraz uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Atos, ktorého cieľom je implementácia riešenia Atos Codex Connected Cooler. Do konca roka 2018 by malo byť pripojených prvých 300-tisíc chladiacich boxov. Toto riešenie poskytne Coca-Cola HBC prístup k obrovským množstvám údajov z predajných miest, vrátane informácií o umiestnení boxu v rámci predajne a jeho dostupnosti, o teplote, skladových zásobách, umiestnení produktov, správaní spotrebiteľov a trendoch. Toto kompletné riešenie umožní Coca-Cola HBC spájať, zbierať a spravovať dáta z prepojených chladiacich boxov v rámci 28 krajín, v ktorých Coca-Cola Hellenic pôsobí.Smart chladiace boxy umožňujú aj interakciu prostredníctvom mobilných aplikácií, ktoré spoločnosti dovolia oslovovať zákazníkov v reálnom čase. Pridanou hodnotou sú ponuky na mieru a propagačné akcie, využívajúce fyzickú blízkosť. Digitálne zapojenie sa tak prejaví na zvýšení predaja produktov.Atos Codex Connected Cooler je riešenie internetu vecí. Využíva buď existujúce senzory alebo sú zariadenia vybavené novými. Systém nadviaže bezpečné sieťové spojenia s cloudovou IoT platformou, na ktorej možno dáta spracovávať a analyzovať. Atos riadi celý projekt s využitím IoT technológií Atos Codex a vďaka dlhodobým partnerstvám napríklad s Microsoftom alebo expertom v tejto oblasti, spoločnosťou eBest IoT. Riešenie Connected Cooler poskytuje flexibilnú, škálovateľnú a bezpečnú end-to-end podporu.komentuje: "Prepojením chladiacich boxov začíname našu cestu k digitalizovaniu trhu a s našimi zákazníkmi a obchodníkmi zakladáme prepojené prostredie. To nám umožní zrýchliť čas uvedenia na trh, zvýšiť prevádzkovú efektivitu a zároveň získať obsažnejšiu analýzu trhu, aby sme mohli ešte lepšie komunikovať s našimi spotrebiteľmi."hovorí: "Využitie smart chladiacich boxov je prvým krokom k úplne prepojenému ekosystému. Toto end-to-end riešenie umožní Coca-Cola HBC nielen jednoducho spravovať dáta z miliónov pripojených chladiacich boxov, ale môže byť základom premeny ďalších aktív, ako sú poličky a predajné automaty, na zariadenia internetu vecí. Tieto pripojené zariadenia sa stanú dôležitými prostriedkami na zapojenie zákazníkov."Atos spolupracuje s Coca-Cola HBC už vyše 15 rokov ako strategický IT partner pri vývoji a riadení jej kľúčových IT riešení. Atos je uznávaný líder na trhu internetu vecí a nedávno ho globálna výskumná a analytická firma NelsonHall označila za lídra vo svojej analýze NEAT 2017 o službách internetu vecí Kontrakt s Coca-Cola HBC je preprioritou, keďže prepája všetky zariadenia v rámci procesu maloobchodného predaja. Riešenie postavené na technologickej platforme of Microsoftu umožní prepojiť milióny rozličných zariadení ako sú poličky, predajné automaty alebo kávomaty a vytvoriť tak obrovské množstvá dát o spotrebiteľskom správaní, použití a stave prevádzky.Technologická kostra riešenia Connected Cooler je založená na komponentoch Microsoft Azure IaaS, PaaS a IoT Hub - buduje inovatívnu a pokročilú platformu na prepájanie, monitorovanie a riadenie veľkého množstva aktív. Zvlášť škálovateľnosť a vysoký stupeň štandardizácie z neho robia dôležitý prvok end-to-end riešenia od Atosu.hovorí: "Toto riešenie je ideálnym príkladom ako možno využiť silné stránky platformy Azure. Vďaka nášmu silnému partnerstvu so spoločnosťou Atos môžu klienti využívať technológie ďalšej generácie, aby pomohli zvýšiť hodnotu, vytváranú pomocou chladiacich boxov v obchodoch a ďalších pripojených zariadení."