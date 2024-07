Atrakciou trnavského leta bude inovatívna GPS hra Po stopách Srandoňa

Pravidlá sú jednoduché, hrou vás prevedie známy hlas

Tento projekt víta aj kraj

Tento projekt víta aj kraj

23.7.2024 (SITA.sk) -Interaktívna GPS hra je zameraná na 22 najzaujímavejších miest v regióne Trnava, ktoré detských hráčov a ich rodičov privedú aj do okolitých obcí Dolná Krupá a Smolenice. Ich úlohou bude zbierať odtlačky Srandoňových labiek, za ktoré si budú môcť odblokovať rôzne odmeny."Takto pred rokom sme do života uviedli modrú postavičku menom Srandoň hravý, vďaka ktorej môžu rodiny s deťmi počas leta objavovať detské ihriská, turistické atrakcie a chodníky. V tomto roku na túto aktivitu nadväzujeme interaktívnou GPS hrou, pomocou ktorej strávia zmysluplný a zábavný čas nielen detičky, ale aj dospelí. Čaká ich viacero edukačných úloh, vďaka ktorým navštívia a spoznajú rôzne časti nášho regiónu," hovorí Alexander Prostinák, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism, ktorá hru vytvorila.Hru Po stopách Srandoňa si nie je potrebné sťahovať ani inštalovať, jednoducho sa spúšťa prostredníctvom stránky www.srandon.sk , Hra sa dá hrať okamžite, prípadná registrácia je potrebná len v prípade, že si chcú hráči ukladať získané "srandopacky". Je naprogramovaná tak, aby okolie Trnavy mohli hráči spoznávať postupne."Majú na to celé prázdniny, a keď nestihnú, nevadí. Je to celoročná aktivita, pretože úlohy na seba nenadväzujú a budeme ich postupne dopĺňať. Sme radi, že touto hrou rodinám s deťmi umožňujeme atraktívnejšie objavovať náš región. Zaujímavosťou je, že sa rýmuje, aby sa deťom lepšie počúvala. Dobrodružné príbehy vymyslela dvojica copywriterok Janka Pekarková a Peťa Malovcová, texty nahovorila trnavská herečka Silvia Soldanová. Za vypočutie stojí aj 'srandohymna', ktorú Silvia naspievala spolu s Trnavským detským speváckym zborom,"dodáva Alexander Prostinák.Dobrodružné spoznávanie Trnavy a jej okolia sa začalo premiérovo 18. júla. Aktivitu, pri ktorej návštevníkom stačí mať nabitý mobilný telefón a chuť spoznávať, víta aj Trnavský samosprávny kraj."Oceňujem nápad novej inovatívnej hry, ktorá prepája technológie s reálnym poznaním histórie a kultúrnych pamiatok v našom kraji. Realizáciu tejto idey sme podporili aj preto, že hra vytvára zmysluplný priestor pre deti, rodiny či školy. Navyše je ukážkou vzájomnej spolupráce kraja, organizácií cestovného ruchu aj Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry. Verím, že tento projekt z našej spoločnej dielne zvýši atraktivitu regiónu pre obyvateľov aj jeho návštevníkov," povedal trnavský župan Jozef Viskupič.Agáta Mikulová, riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj, o novinke nie len pre turistov hovorí: "Okrem prezentácie zaujímavostí a skvalitňovania služieb je pre rozvoj cestovného ruchu dôležité prichádzať aj s inováciami ako je táto hra. S realizáciou dobrých nápadov pomáhajú rozvojové programy, dôležitá je však aj udržateľnosť. Srandoň má jednoznačne potenciál zaujať a byť dlhodobo lákadlom pre návštevníkov regiónu Trnava."Hru si môžete zahrať na web stránke www.srandon.sk