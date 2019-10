Aubameyang reagoval na Watzkeho: Bol si prvý, čo siahol po peniazoch

Na archívnej snímke Pierre-Emerick Aubameyang strieľa gól. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dortmund 3. októbra (TASR) - Pierre-Emerick Aubameyang označil Hansa-Joachima Watzkeho za klauna po tom, ako výkonný riaditeľ nemeckého futbalového klubu Borussia Dortmund uviedol, že za prestupom gabonského útočníka do Arsenalu Londýn boli iba peniaze.Aubameyang odišiel do metropoly Veľkej Británie v januári 2018 za 63 miliónov eur. Watzke uviedol v nedávnom rozhovore pre Süddeutsche Zeitung, že niektorí hráči idú do klubov, ktoré nehrajú pravidelne v Lige majstrov, iba pre vysoké platy.povedal Watzke.Tridsaťročný útočník na jeho slová zareagoval vo štvrtok na svojom účte na twitteri.Aubameyang pridal aj komentár k predaju mladého francúzskeho útočníka Ousmanea Dembeleho do Barcelony za viac ako 100 miliónov eur.dodal Aubameyang.Dortmund sa predstavil v skupinovej fáze Ligy majstrov vo štvrtej sezóne v sérii, Arsenal je tretí rok za sebou iba v Európskej lige. Informovala agentúra dpa.