Audi ukončí výrobu modelov TT a R8 a investuje do elektromobilov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Neckarsulm 23. mája (TASR) - Nemecký výrobca luxusných vozidiel Audi postupne ukončí výrobu modelov TT a R8, aby mohol investovať 14 miliárd eur do výroby elektromobilov. Povedal to vo štvrtok riaditeľ Bram Schot na stretnutí akcionárov v nemeckom Neckarsulme.Schot uviedol, že automobilka zredukujeme portfólio svojich produktov, ale zároveň uvedie na trh nový luxusný model Audi A8.Dcérska spoločnosť koncernu Volkswagen zaznamenala v minulom roku a v 1. štvrťroku tohto roka pokles odbytu, tržieb aj zisku.Schot označil rok 2019 za rok reštrukturalizácie a transformácie a vyhlásil, že do roku 2025 chce mať Audi 10 hybridných a 20 elektrických modelov na trhu. Jej cieľom je byť na čele zmien v segmente prémiových vozidiel.Audi zaostáva za svojimi konkurentmi pri prechode na elektrické autá. Má len tri hybridné modely - A3, A6 a Q7, a plne elektrické SUV e-tron, čo je oveľa menej ako konkurenti.