Audi zvýšilo produkciu pred zavedením nových emisných noriem v septemb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ingolstadt 3. augusta (TASR) - Nemecká automobilka Audi zvýšila svoju produkciu pred septembrovým zavedením nových, prísnejších noriem na emisie.Od budúceho mesiaca budú musieť vozidlá spĺňať nové normy pre znečistenie ovzdušia známe ako Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure (WLTP). Autá, ktoré budú zaregistrované na predaj pred týmto termínom, môžu byť aj po zavedení WLTP v septembri presunuté do autosalónov.Automobilka so sídlom v Ingolstadte potvrdila, že zvýšila produkciu pred vstupom nových noriem do platnosti. Preto neočakáva, že by tento rok došlo k poklesu jej dodávok, aj keď čelí problémom pri prispôsobovaní svojich vozidiel novým pravidlám.uvádza sa vo vyhlásení Audi.dodala automobilka.Viaceré automobilky, vrátane materskej spoločnosti Audi - koncernu Volkswagen a jej súpera Daimler, pripustili, že ich môžu negatívne zasiahnuť meškania dodávok spôsobené čakaním vozidiel na testy, aby splnili nové štandardy.