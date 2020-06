Audiovizuálny fond rozdelí kinám takmer 600-tisíc eur, podporí aj propagáciu slovenských filmov

Hygienické a karanténne opatrenia

Chcú osloviť aj ministerku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.6.2020 (Webnoviny.sk) - Audiovizuálny fond (AVF) tento rok rozdelí slovenským kinám viac ako 590-tisíc eur. Ide o najvyššiu dotáciu od roku 2016, kedy fond otvoril dotačný podprogram Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela. AVF o tom informuje na svojej webovej stránke.Prevádzkovateľom kín, ktoré budú čerpať dotácie v spomínanom podprograme, bude AVF uznávať ako oprávnené výdavky aj náklady na zabezpečenie hygienických či karanténnych opatrení. Na základe návrhu Združenia prevádzkovateľov kín tiež posúva termín vyúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2020 na 31. júla 2021. „Finančné prostriedky v tomto podprograme bude fond podporeným žiadateľom uhrádzať prednostne, ak splnia všetky náležitosti pre uzavretie zmluvy,” dodáva AVF.V rámci opätovného oživenia distribúcie slovenských filmov plánuje fond spolupracovať na propagačnej kampani zameranej na distribúciu nových slovenských filmov, ktorých premiéra je naplánovaná do konca roka 2020. „V spolupráci producentov, distributérov aj televíznych vysielateľov a s podporou by mal vzniknúť projekt, ktorý bude marketingovo zameraný na podnietenie návštevnosti na nové slovenské filmy v kinách. Dôležitým prvkom kampane bude pritom aj televízna reklama na nové filmy, ktorej lepšie podmienky priniesol nedávno prijatý zákon,“ ozrejmil fond.Rada AVF sa zaoberala aj možnosťou osobitnej finančnej podpory, ktorá pomôže kinám po ich znovuotvorení. V tejto súvislosti fond spoločne so zástupcami kín plánuje osloviť ministerku kultúry Natáliu Milanovú ( OĽaNO ).Spoločne jej chcú navrhnúť, aby sa vyčlenili osobitné prostriedky zo štátneho rozpočtu, aby tak kiná mohli dostať na svoju činnosť financie aspoň v takej sume, akú tento rok vyúčtujú a odvedú do fondu pomocou svojich zákonom určených príspevkov.