Augustin nehral za francúzsku 21-ku, za Lipsko áno, FFF sa sťažuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 13. septembra (TASR) - Francúzska futbalová federácia (FFF) podala oficiálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA). Dôvodom je údajné neuvoľnenie mládežníckeho reprezentanta "Les Blues" Jeana-Kevina Augustina nemeckým klubom RB Lipsko na kvalifikačné zápasy národného mužstva do 21 rokov v bojoch o EURO 2019 proti Bulharsku a Luxembursku.Kluby sú podľa pravidiel FIFA povinné uvoľniť svojich hráčov pre potreby reprezentácií. Nie je však jasné, či toto pravidlo platí aj pre hráčov národných výberov do 21 rokov.citovala agentúra DPA stanovisko FIFA.Augustin odmietol pozvánku trénera francúzskej dvadsaťjednotky Sylvaina Ripolla s odvolaním sa na svalovú únavu. Počas reprezentačnej prestávky však nastúpil za Lipsko v priateľskom zápase.uviedol prezident FFF Noel le Graet. Kouč nemeckého bundesligistu Ralf Ranknick sa Augustina zastal, pretože na začiatku sezóny už odohral podľa neho veľa ťažkých zápasov.Dvadsaťjedenročného útočníka suspendoval Ripoll z národného tímu v minulom roku, keď psychicky nezvládol svoje vystriedanie v jednom zo zápasov. Pred sezónou sa dostal do konfliktu aj s klubovým trénerom, ktorý ho obvinil z nedodržiavania tréningového plánu počas leta.