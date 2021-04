Aupark Bratislava povzbudzuje k trvalej udržateľnosti. V spolupráci s NOSENE motivuje k zodpovednému prístupu k svojmu šatníku

Spolupráca s NOSENE

Na zmar nevyjde ani jediný kus

Cestou k úspechu je rozumný pohľad na svoj šatník

23.4.2021 (Webnoviny.sk) -Najudržateľnejšie obchodné centrum na Slovensku s prestížnym ocenením BREEAM In-Use hodnotenie "double excellent" sa dlhodobo angažuje v otázke trvalej udržateľnosti. Za posledné obdobie urobil Aupark Bratislava významné opatrenia smerom k zníženiu produkcie odpadov a emisií, zvýšeniu ekologickej hodnoty okolia alebo k zvýšeniu efektívnosti využitia vody. Podporil taktiež výrazne rozvoj cyklodopravy a elektromobilitu. Aktuálne poskytuje až 33 nabíjacích staníc pre elektromobily. Okrem toho používa šetriace LED osvetlenie a jeho súčasťou je zelená strecha, kde si svoje miesto našli i včely. Aktuálne sa nákupné centrum viac angažuje aj v otázke samotných odevov a ich triedenia, ku ktorému povzbudzuje nielen svojich návštevníkov.V súvislosti s týždňom Fashion Revolution Week povzbudzuje Aupark Bratislava v spolupráci s NOSENE k pretriedeniu šatníkov. Naskytá sa tak vám i vašim blízkym ideálna príležitosť nielen pomôcť planéte, ale urobiť zároveň i radosť tým, u ktorých si vaše nevyužívané oblečenie nájde nový domov. Mnohokrát ide o ľudí, ktorí sú v sociálnej tiesni alebo sa stali obeťami násilia. "Triedenie odevov a maximálne využitie textilných materiálov vnímame ako jednu z ďalších možností, ako pomôcť našej planéte k jej zelenším zajtrajškom. Preto by sme týmto radi motivovali širokú verejnosť k tomu, aby doniesla nepoužívaný či nechcený obsah svojho šatníka k nám do Auparku Bratislava, do zberného miesta NOSENE, " informuje Veronika Košická, riaditeľka nákupného centra Aupark v Bratislave.Svoje miesto a využitie si tak nájde každý jeden kus darovaného oblečenia. Nemusíte sa preto obávať, že prinesením vášho oblečenia do zberného miesta sa odevy nedostanú tam, kam majú – na pomoc druhým, na ďalšie využitie alebo na recykláciu. Prispejte aj vy svojím dielom a pomôžte pekne a s úctou sa obliecť ľuďom v núdzi, či potešte iného človeka kúskom, ktorý vám už síce nič nehovorí, ale jemu urobí pekný deň. Navyše, prispejete tak k znižovaniu hromadenia textilného odpadu. Stačí ho priniesť do zberného miesta NOSENE, ktoré nájdete ako je Aupark šatňa, schodmi smerom na parkovisko. Pre tých, ktorí prichádzajú autom – podzemné parkovisko 1.PP zelená zóna. Oblečenie môžete darovať každý deň (okrem sviatkov) v čase 11:00 – 20:00 hod.Okrem samotného triedenia a posunu oblečenia ďalej, sú tu i iné cesty, ako byť zodpovedný voči planéte, a pritom si zachovať vkus a štýl. "V súčasnosti je veľmi dôležité, aby sme uvedomelo nakupovali nove kúsky do nášho šatníka. Jednou z možností je aj nepodliehať módnym trendom sezóny ale naopak, vyberať si nadčasové oblečenie a vytvoriť si v šatníku takzvané jeho základné piliere, ktoré sa budú ľahko a dobre navzájom kombinovať. Za takéto základy šatníka určite môžeme považovať klasické malé čierne, baloniak či kašmírový, alebo vlnený sveter. Dbajte aj na to, z akého materiálu je daný kúsok vyrobený. Ak budete investovať do jedného kvalitného, vydrží vám dlhšie obdobie a nebudete potrebovať desať ďalších a podobných. Vy aj vaša peňaženka budete šťastnejší, pretože takýto kúsok vydrží v šatníku dlhšie a neopotrebuje sa tak rýchlo," radí Alex Lindov, módny štylista Auparku Bratislava.Informačný servis