AURES Holdings má za sebou najsilnejších 9 mesiacov, dopyt po autách rieši ďalšou expanziou

Najpredávanejšie vozidlá v sieti AAA AUTO a Mototechna za trištvrte roku 2024







Česká republika

Poľsko

Slovensko





1.

Škoda Octavia

Opel Astra

Škoda Octavia





2.

Škoda Fabia

Kia Sportage

Škoda Fabia





3.

Škoda Superb

Škoda Octavia

VW Passat





4.

VW Passat

VW Golf

Škoda Superb





5.

Hyundai i30

Nissan Qashqai

VW Golf





6.

VW Golf

Ford Focus

Kia Ceed





7.

Škoda Kodiaq

Opel Insignia

Hyundai i30





8.

Hyundai Tucson

Toyota Yaris

Kia Sportage





9.

Kia Ceed

Škoda Fabia

Hyundai Tucson





10.

Škoda Karoq

Renault Megane

Opel Astra







Moderné technológie a generatívna AI

Expanzia – investície tento rok dosiahli takmer 4 milióny eur

Segment B2B – medziročný nárast o 7 %







Najpredávanejšie elektromobily v AURES Holdings za trištvrte roku 2024





Česko

Poľsko

Slovensko





1.

Tesla Model 3

Tesla M 3

Tesla M 3





2.

BMW i3

Dacia Spring

VW e-Golf





3.

Škoda Citigo-e

Nissan Leaf

Š. Citigo-e





4.

VW e-Golf

BMW i3

BMW i3





5.

Hyundai Kona

Mazda MX-30

VW e-up!







Elektromobilita – už teraz AURES v tomto roku predal viac ako dvojnásobok elektrických áut, než za celý rok 2023

11.10.2024 (SITA.sk) -"Tretí štvrťrok roku 2024 priniesol doteraz najvyšší dopyt po ojazdených vozidlách na všetkých trhoch, kde pôsobíme. V tomto období sme predali celkom 29 271 áut, čo je najlepší výsledok za tretí štvrťrok za celú dobu našej existencie od roku 1992. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to rast o desatinu. V auguste sme prvýkrát prekročili hranicu 10 000 predaných vozidiel, a tým pádom aj viac ako 20 000 zobchodovaných áut na výkupe a predaji dohromady. August bol s 10 077 predanými vozidlami historicky našim vôbec najsilnejším mesiacom. Za posledných päť rokov, od roku 2019, sa náš predaj v treťom štvrťroku zvýšil o takmer 6 000 vozidiel. Skvelé výsledky v troch štvrťrokoch viedli k tomu, že sme tento rok už predali viac vozidiel, než za celý rok 2018," uviedla Karolína Topolová, spoločná generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama. Skupina momentálne predáva vyše 320 vozidiel denne.V tomto roku sa zásadným faktorom v raste objemu zobchodovaných vozidiel stalo plné nasadenie nástrojov generatívnej AI na výkupe, v marketingu aj predaji. "Od apríla 2024 sme v AURESE na call centre nasadili agentov s umelou inteligenciou. Tí spracovávajú podnety od zákazníkov, ktorí nám chcú predať svoje vozidlá. Títo AI Agenti úspešne vykúpili viac ako 1 800 vozidiel v celkovej hodnote vyše 21 miliónov eur. V máji sme počet agentov rozšírili a dosiahli vďaka tomu mesačný objem výkupu v hodnote takmer 5 miliónov eur. Len v auguste spracovali AI Agenti viac ako 14 000 dopytov, čím sa vyrovnali výkonnostným ukazovateľom ľudských operátorov call centra. Priemerná doba kontaktu s predávajúcimi sa výrazne skrátila, a to zo 4,5 hodiny na iba 37 minút," uviedol Petr Vaněček, spoločný CEO a člen predstavenstva skupiny AURES Holdings. Pokiaľ ide o využitie AI v marketingu, AURES ju využíva na tvorbu popisov jednotlivých vozidiel na svojom webe. "Popisy vytvorené generatívnou AI sú aktuálne nasadené na 80 % ponúkaných vozidiel. Celkovo AI vytvorila texty k viac ako 43 000 vozidlám. Na tieto účely už AI vygenerovala viac ako deväť miliónov slov," doplnil Petr Vaněček.Rekordný objem zobchodovaných vozidiel vyžaduje ďalšiu expanziu a zvyšovanie kapacity pobočkovej siete. AURES Holdings má v strednej a západnej Európe v rámci všetkých značiek aktuálne vyše 60 pobočiek, servisných centier či iných zastúpení v piatich krajinách – v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Nemecku. Skupina prevádzkuje aj 3 call centrá a 5 importno-exportných centier. Tento rok bola rozšírená pobočka Zlín. V pláne je teraz výrazné posilnenie výkupnej infraštruktúry v Českej republike, vybudovanie novej pobočky v Českých Budějoviciach a rozšírenie importného centra v pražských Čakoviciach. Na Slovensku budú rozšírené pobočky Michalovce a Košice, prevádzku začne aj nová výkupná pobočka v Bratislave. V roku 2025 skupina na Slovensku chystá otvorenie dvoch nových výkupných pobočiek. V Poľsku bola otvorená nová pobočka v Bydgosczi. Na budúci rok skupina chystá otvorenie nových fullservisových pobočiek v Bielsko-Bialej a Zielonej Góre, ako aj rozšírenie predajných plôch pobočiek Gdansk a Krakov a výkupných pobočiek v Zielonej Góre a Toruni. "Celkové tohtoročné investície do rekonštrukcií, rozširovania a výstavby nových pobočiek v rámci skupiny dosiahli takmer 4 milióny eur," uviedol co-CEO AURES Petr Vaněček.Oproti rovnakému obdobiu minulého roka, za prvých 9 mesiacov, predaje podnikateľom vzrástli o 7 %. V súčasnosti podiel vozidiel predaných v rámci B2B dosahuje v rámci skupiny 12,2 %. Medzi podnikateľmi vedú v SR vozidlá s karosériou kombi, pred SUV a hatchback. Z jednotlivých modelov sú najpredávanejšie vozidlá Škoda Octavia, Superb a Kodiaq. Za tohtoročných 9 mesiacov si firmy a podnikatelia z autocentier AAA AUTO a Mototechna odviezli 5 061 áut v Českej republike, 2 688 na Slovensku a 1 984 v Poľsku. "Veľký progres v predajoch podnikateľom vidíme hlavne na Slovensku, kde sa novú stratégiu podarilo naštartovať najlepšie. Počas tretieho štvrťroka sme oproti tomu druhému zvýšili predaj o 11 % a zaznamenali najúspešnejší kvartál. V porovnaní s tretím štvrťrokom minulého roka je to dokonca nárast o 13,5 %. To, že sú prázdniny uhorkovou sezónou, u nás teda najmä v predajoch firemnej klientele neplatí," zdôraznil co-CEO Petr Vaněček. AURES spustil pre podnikateľov a firmy špeciálnu ponuku balíčka služieb pre podnikateľov zadarmo. "Všetci, ktorí si u nás kúpia vozidlo "na IČO", získajú jeho prihlásenie, servisnú prehliadku po dvanástich mesiacoch, garantovaný odkup auta a ročný satelitný monitoring vozidla," doplnil Petr Vaněček. K tomuto balíčku majú podnikatelia aj ďalšie výhody, napríklad množstevné zľavy už od kúpy dvoch vozidiel, zľavu 400 eur na poistenie mechanických a elektronických závad alebo financovanie bez preplatku s 0 % navýšením.Medziročne výrazne narástol predaj vozidiel s alternatívnymi pohonmi – v skupine sa predaj hybridov zvýšil o 73 %, elektromobilov dokonca o 166 %, aj keď stále z pomerne nízkeho základu. "Pokiaľ ide o elektromobilitu, 9 mesiacov roku 2024 hodnotíme ako veľmi úspešných. V tomto období sme v skupine predali 602 elektromobilov, čo je medziročne viac ako dvojnásobný nárast," uzavrel Petr Vaněček.