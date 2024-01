AURES Holdings vlani predal bezmála 100 tisíc áut, najviac za 31 rokov na trhu

TOP 10 najpredávanejších áut v sieti AAA AUTO a Mototechna v roku 2023







Česká republika

Slovensko

Poľsko





1.

Škoda Octavia

Škoda Octavia

Opel Astra





2.

Škoda Fabia

Škoda Fabia

Škoda Octavia





3.

Škoda Superb

VW Passat

Ford Focus





4.

VW Passat

VW Golf

Kia Sportage





5.

VW Golf

Kia Ceed

VW Golf





6.

Hyundai i30

Škoda Superb

Renault Megane





7.

Kia Ceed

Hyundai i30

VW Passat





8.

Ford Focus

Kia Sportage

Škoda Fabia





9.

Škoda Kodiaq

Opel Astra

Dacia Duster





10.

Škoda Karoq

Suzuki Vitara

Toyota Yaris







18.1.2024 (SITA.sk) -"Za rekordné objemy predaja vďačíme do značnej miery nášmu historickému rozhodnutiu investovať do moderných technológií. Najmä pokiaľ ide o integráciu nástrojov pre automatizáciu podnikania, podporených strojovým učením a generatívnou umelou inteligenciou, do našich procesov. Generatívnu umelú inteligenciu, ktorá je všeobecne dostupná iba rok, sme už úspešne využili v dvoch oblastiach – v marketingu a v posilňovaní efektivity prevádzky nášho zákazníckeho centra," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings. "Veľká vďaka za náš nový predajný rekord patrí aj zákazníkom a všetkým, viac ako trom tisíckam našich zamestnancov v piatich krajinách, kde pôsobíme," dodala Karolína Topolová.Spoločnosti sa tak pozitívne vracajú dlhodobé investície do technológií a automatizácie, s ktorými začala už pred viac ako desiatimi rokmi. "Rok po roku sme rozširovali spektrum našich modelov strojového učenia a automatizovali zásadné aspekty našich obchodných operácií. To zahŕňa celý rad funkcií, vrátane výkupu najžiadanejších vozidiel, využívania najlepších nákupných príležitostí, zavádzania dynamickej cenotvorby, predpovedania optimálnej alokácie skladových vozidiel, realizácie marketingových stratégií zameraných na dáta a riadenia personalizovaných online interakcií, ako aj komunikácie s našimi zákazníkmi," hovorí Karolína Topolová. Pre prácu s dátovými aplikáciami, ktoré sa stali kľúčovým faktorom jej obchodného úspechu, založila elitné centrum excelentnosti Resulmatic. "Resulmatic sa venuje vývoju, experimentovaniu a nasadzovaniu špičkových technológií umelej inteligencie a business inteligencie. Z práce Resulmaticu profitujú všetky naše značky vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, pričom ich služby ponúkame aj tretím stranám. V investíciách do tejto spoločnosti sme pripravení pokračovať aj v tomto roku. Veríme, že technológia a maximálne využitie dostupných dát bude rozhodovať o úspechu v ďalších rokoch. Naším cieľom je tiež ďalej rozšíriť využitie generatívnej umelej inteligencie tak, aby sme si udržali vedúce postavenie v oblasti pôsobenia a úspešne sa orientovali v trhových trendoch a konkurencii," nadväzuje Karolína Topolová.Stále väčší podiel na predajoch vozidiel získava podnikateľská a firemná klientela. "V decembri sme predali podnikateľom, živnostníkom a firmám 18 % áut. V roku 2024 to pre nás bude jeden z rastových segmentov, ktorý budeme podporovať. Máme ekonomické riešenie pre podnikateľov, ktorí musia čeliť mnohým tlakom. Máme jednu z najväčších ponúk úžitkových vozidiel, manažérskych vozidiel a automobilov s odpočtom DPH," dodáva Karolína Topolová.Najpredávanejšou značkou v slovenskej sieti autocentier AAA AUTO je Škoda, ktorá si v roku 2023 medziročne polepšila vďaka obľube jednotlivých modelov značky. Najpredávanejšími modelmi sú Škoda Octavia a Škoda Fabia. Tretiu a štvrtú priečku obsadil nemecký Volkswagen, konkrétne Volkswagen Passat a Volkswagen Golf. Na piatom mieste potom skončila Kia Ceed. Aj v Českej republike si prvenstvo drží práve česká značka Škoda, a to rovnako ako na Slovensku s modelmi Octavia a Fabia. V Poľsku vedie tradične Opel s modelom Astra, ale aj tu sa Škoda dostáva do popredia s modelom Octavia.Rovnako ako predvlani, aj v minulom roku boli najpredávanejšími typmi automobilov hatchbacky (32,3 %), v poradí druhé boli "kombíky" (23,6 %) a SUV sa na Slovensku umiestnili na tretej pozícii (22 %). V susednej Českej republike je rebríček obľúbených karosérií v rovnakom poradí – hatchback (27,5 %), kombi (27,2 %) a SUV (22,6 %). Inak tomu je ale v Poľsku, kde sa SUV (23,1 %) dostali už za hatchbacky (37,6 %) a predbehli tak dlhodobo obľúbené kombi (18,1 %).Nadpolovičná väčšina zákazníkov skupiny AURES Holdings vlani preferovala benzínové vozidlá. Medziročne došlo k miernemu poklesu ich podielu, ktorý bol spôsobený príklonom k alternatívnym palivám. "Vyššie ceny palív premietajú zákazníci aj do svojich kritérií pre výber vozidla. Preto medziročne opäť vzrástol počet predaných elektromobilov, a to vlani už na rekordných takmer päťsto, štvornásobne viac ako rok predtým. O štyridsaťosem percent potom medziročne vzrástol predaj hybridov. Dieselové automobily sa medziročne držia na štyridsaťdva percentnom podiele z našich predajov a stále tak ide o veľmi obľúbený druh paliva," doplnila Karolína Topolová. Spoločnosť AURES Holdings sa ale pripravuje na rastúci záujem o elektromobily v nasledujúcich rokoch a čistú mobilitu zahrnula aj do svojej ESG stratégie do roku 2030. Najobľúbenejšími elektromobilmi minulého roka boli vozidlá BMW i3, Tesla Model 3 a Škoda Citigo-e.Moderná doba so sebou nesie aj rastúce nároky na výbavu, preto si napríklad automatickú prevodovku v automobile vlani zvolilo 27,1 % slovenských, 29,3 % českých a 20,5 % poľských zákazníkov siete AAA AUTO a Mototechna. Medziročne naopak mierne poklesol záujem o náhon na všetky štyri kolesá. Na Slovensku si verziu 4x4 zaobstaralo 14,6 % zákazníkov, v Česku 16,7 % a v Poľsku 8,6 %.Muži tvorili 70 % kupujúcich vo všetkých krajinách, kde AURES Holdings pôsobí. Najobľúbenejšími farbami ojazdených áut Slovákov a Čechov sú strieborno-šedá, biela a čierna, v prípade Poliakov čierna, strieborno-šedá a biela.Informačný servis