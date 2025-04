AURES v marci po prvýkrát predal viac ako desaťtisíc áut

11.4.2025 (SITA.sk) -hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings.Napomáha tomu aj zlepšovanie regionálnej dostupnosti AAA AUTO. Spoločnosť totiž začala tento rok otvárať špecializované predajné kontaktné centrá, ktoré budú primárne pokrývať menšie mestá v rámci Slovenska. Prvé už funguje v Dunajskej Strede, ďalšie pribudne v Prievidzi a postupne sa ich počet bude zvyšovať. Ponúkajú výkup vozidiel, ale aj možnosť prevziať si na diaľku zakúpené auto či ďalšie služby. Kontaktné centrá pritom budú vznikať i vo väčších sídlach, a to na podporu veľkých autocentier – jedno z nich už funguje v Bratislave na Rožňavskej ulici.Hneď na začiatku roka sa Aures Holdings podarilo zvýšiť aj celkové hodnotenie spokojnosti jej zákazníkov, tzv. NPS (Net Promoter Score). Stúpol na 52 bodov v tržbách a 55 bodov v rámci výkupov v porovnaní s približne 40 bodmi v rovnakom období roku 2024. "Pzdôraznila Karolína Topolová.Vo všeobecnosti nie je vôbec bežné, aby európski predajcovia verejne uvádzali svoje NPS skóre, dvojnásobne to platí v prípade autobazárov. Je totiž dosť ťažké dosiahnuť trvalo vysoké hodnoty NPS.komentuje výsledok Petr Knap, expert na automobilový priemysel EY.Príkladom veľmi dobrej prevádzkovej výkonnosti a orientácie na zákazníka je podľa neho skutočnosť, že NPS je v oblasti predaja a výkupu podobné. "dodáva Petr Knap.Tak NPS, ako aj predajné čísla potvrdzujú, že stúpa počet ľudí, ktorí pred kúpou ojazdeného vozidla od súkromného predajcu dávajú prednosť službám overených autocentier. Nielen, že v AAA AUTO majú garantovaný pôvod, servisnú históriu či korektný počet najazdených kilometrov. Zároveň majú aj možnosť bez otázok auto do 10 dní vrátiť, na jednom mieste vybaviť výhodné financovanie či poistenie vozidla.vysvetlil Radoslav Skaloš, manažér predaja AAA AUTO pre Slovensko.Informačný servis