Austrálčan našiel odkaz vo fľaši spred 50 rokov, hľadá jeho autora

Canberra 17. júla (TASR) - Austrálčan Paul Elliot hľadá pisateľa správy spred 50 rokov, ktorú našiel spolu so synom Jyahom vo fľaši, keď chytali ryby pri južnom pobreží Austrálie. Autorom má byť istý Paul Gibson, opisujúci sám seba ako 13-ročný chlapec z Anglicka, ktorý cestoval výletnou loďou pozdĺž austrálskeho pobrežia z Fremantle do Melbourne, informovala agentúra AP s tým, že nálezca to uviedol pre vysielaciu spoločnosť ABC.Austrálsky vládny oceánograf David Griffin vyjadril presvedčenie, že fľaša nemohla v nepokojných vodách oceánu vydržať 50 rokov na tom istom mieste. Predpokladá, že ju vyplavilo na pláž, kde zostávala roky pod nánosom, kým sa znova neuvoľnila počas búrky.Autor odkazu udáva svoju polohu akoStátisíce Britov emigrovali v 60. rokoch 20. storočia do Austrálie, pričom ich presun dotovala austrálska vláda. Deti vtedy cestovali zadarmo, upozornila AP. Približne štvrtina týchto emigrantov sa však v priebehu niekoľkých rokov vrátila do Británie, keď život v Austrálii nesplnil ich očakávania.