Austrálčania majú už lockdownov po krk, počas protestov polícia zatkla stovky ľudí

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - Počas sobotňajších protestov proti lockdownom v Austrálii zatkli viac ako 250 demonštrantov. Tamojšie úrady informovali, že mnohým navyše hrozia pokuty za nedodržiavanie pandemických obmedzení.Uvedené protesty sa konali vo viacerých austrálskych mestách, pričom najväčšie a najnásilnejšie zhromaždenie bolo v Melbourne. Počas niektorých protestov nastali i potýčky z políciou, na čo doplatilo zraneniami sedem príslušníkov bezpečnostných zložiek.V Melbourne i Canberre zaviedli lockdown začiatkom augusta. V Sydney platí toto pandemické obmedzenie už dva mesiace. Podľa pravidiel lockdownu by sa ľudia mali zdržiavať vo svojich domovoch a obmedziť sociálne interakcie.Demonštranti tvrdia, že lockdowny by sa mali skončiť, no úrady oponujú, že sú nevyhnutné na potlačenie šírenia ochorenia COVID-19 a záchranu životov, keďže niekoľko miest bojuje s výskytom vysoko nákazlivého delta variantu koronavírusu.