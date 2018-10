Austrália a Japonsko sa zhodli na pokračovaní tlaku na Severnú Kóreu

Sydney. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canberra 10. októbra (TASR) - Austrália a Japonsko potvrdili v stredu odhodlanie pokračovať v tlaku na Severnú Kóreu s cieľom dosiahnuť, aby sa vzdala svojho jadrového zbrojného programu. Súčasťou bude naďalej uplatňovanie sankcií voči Pchjongjangu, informovala agentúra AP.Austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová uviedla, že Canberra a Tokio budú úzko spolupracovať so spojencami a partnermi, aby bola Severná Kórea pod tlakom na ukončenie svojich jadrových a raketových programov. Payneová a minister obrany Christopher Pyne rokovali v Sydney s japonským rezortnými kolegami Taróm Kónom a Takešim Iwajom.Kórejského polostrova, povedala Payneová novinárom.Payneová a Kóno už hovorili o presadzovaní sankcií voči KĽDR so zástupcami Spojených štátov na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, píše AP.Iwaja povedal, žeaby dosiahlo zlikvidovanie severokórejských zbraní hromadného ničenia.Ministri z Austrálie a Japonska na stretnutí okrem toho apelovali na Čínu a USA, aby vyriešili svoje spory okolo obchodných a politických otázok na základe existujúcich globálnych pravidiel.povedal Kóno.Americký prezident Donald Trump vystupňoval tlak na Čínu zvýšením ciel na čínsky tovar za miliardy dolárov. Peking reagoval protiopatreniami týkajúcimi sa produktov z USA.