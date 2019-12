Austrália očakáva tento rok rekordný vývoz komodít

Na archívnej snímke limonit druh železnej rudy Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Canberra 24. decembra (TASR) - Austrália očakáva, že v súčasnom obchodnom roku zaznamená vo vývoze komodít rekordnú úroveň. Prispieť by k tomu malo oslabenie kurzu austrálskeho dolára a zvýšený vývoz železnej rudy, ale aj skvapalneného plynu či zlata.Podľa najnovších odhadov austrálskeho ministerstva priemyslu by Austrália mala v obchodnom roku 2019/2020, ktorý sa skončí v júni, vyviezť komodity za 281 miliárd austrálskych dolárov (175,54 miliardy eur). Za rok 2018/2019 dosiahol vývoz 279 miliárd AUD.Najviac by sa pod očakávaný rekord mal podpísať vývoz železnej rudy. Ministerstvo predpokladá, že na celkovom objeme vývozu komodít sa železná ruda bude podieľať takmer tretinou a hodnota vývozu tejto komodity by mala dosiahnuť rekordnú úroveň, približne 84 miliárd AUD.povedal minister pre prírodné zdroje Matt Canavan.Na druhej strane ministerstvo očakáva výrazný pokles vývozu metalurgického uhlia. V obchodnom roku 2019/2020 očakáva vývoz tejto komodity v hodnote zhruba 35 miliárd AUD, čo oproti roku 2018/2019 znamená pokles približne o 20 %.Zatiaľ čo tento rok očakáva rekord, v nasledujúcom obchodnom roku 2020/2021 Austrália počíta s poklesom celkovej hodnoty vývozu komodít a rovnaký vývoj predpokladá aj v prípade železnej rudy. Hodnota jej vývozu by v budúcom obchodnom roku mala dosiahnuť podľa najnovších odhadov 66 miliárd AUD.V oblasti celkového vývozu komodít ministerstvo ešte v septembri očakávalo, že v obchodnom roku 2020/2021 dosiahne zhruba 282 miliárd AUD. Teraz však predpokladá, že v porovnaní s týmto odhadom bude vývoz o 9 % nižší. Dôvodom je očakávané pokračovanie poklesu cien niektorých komodít, ako uhlie, a zároveň zvýšenie kurzu austrálskeho dolára.(1 EUR = 1,6008 AUD)