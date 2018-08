Austrália odňala občianstvo piatim džihádistom IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canberra 9. augusta (TASR) - Austrália odňala štátne občianstvo piatim osobám, ktoré sa pred niekoľkými rokmi pridali k teroristickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii a Iraku. Oznámila to vo štvrtok austrálska vláda.Podľa jej vyhlásenia, ktoré priniesla agentúra DPA, ide o troch mužov a dve ženy s dvojakým občianstvom. Do Austrálie majú odteraz vstup zakázaný. Totožnosť pätice vláda nezverejnila.Austrálsky minister vnútra Peter Dutton uviedol, že tieto osobypoznamenal Dutton.Austrália označila IS za teroristickú organizáciu v máji 2016. Podľa vládnych údajov sa pridalo k IS približne 230 Austrálčanov, viac ako 90 z nich v bojoch zahynulo.Odobratie občianstva pätici je krokom, ktorý učinila vláda po druhý raz. Na základe protiteroristického zákona, ktorý platí od decembra 2015 a vzťahuje sa iba na osoby s dvojakým občianstvom, po prvý raz odňala občianstvo vlani vo februári, a to bojovníkovi IS Khaledovi Sharroufovi. Ten o niekoľko mesiacov neskôr údajne zahynul pri americkom leteckom útoku v Sýrii. Podľa týždenníka Weekend Australian mal aj libanonské občianstvo.Tzv. Komisia pre odňatie občianstva - zložená zo spravodajských dôstojníkov, policajtov, byrokratov a právnikov - rozhodla o Sharroufovom prípade začiatkom roka 2017. Peter Dutton, vtedy ešte ako minister pre imigráciu a ochranu hraníc, následne vyhlásil jeho občianstvo za neplatné.Sharrouf odišiel do Sýrie za džihádistami IS v roku 2013. Známym sa stal v roku 2014, keď zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu svojho vtedy sedemročného syna, ako drží sťatú hlavu sýrskeho vojaka.