Austrália otvorila svoje medzinárodné hranice, pre koronavírus boli uzavreté takmer 600 dní

Vycestovanie iba s úradným povolením

Prísne karanténne opatrenia

1.11.2021 (Webnoviny.sk) - Austrália v pondelok otvorila svoje medzinárodné hranice, ktoré boli v dôsledku pandémie koronavírusu uzavreté takmer 600 dní.Krajina od 20. marca 2020 uplatňovala jeden z najprísnejších hraničných režimov na svete. Takmer všetky cesty do Austrálie sa zastavili. Obyvatelia mohli posledných 19 mesiacov vycestovať do zahraničia iba s úradným povolením.Opatrenie viedlo k rozdeleniu rodín, desaťtisíce Austrálčanov uviazli v zahraničí. Obyvatelia, ktorým vláda v zriedkavých prípadoch povolila vstup, museli po príchode do krajiny stráviť 14 dní v hotelovej karanténe.V mestách Sydney a Melbourne táto povinnosť odpadla. Austrálčania, ktorí sú plne zaočkovaní proti koronavírusu, môžu odteraz voľne prichádzať a odchádzať z krajiny.Viac ako milión cudzincov zatiaľ zostáva v Austrálii bez možnosti vidieť svojich príbuzných a priateľov v iných krajinách. Viaceré austrálske štáty, kde je nižšia miera zaočkovanosti, naďalej uplatňujú prísne karanténne opatrenia.