Austrália predlžuje prísne opatrenia proti koronavírusu, budú však o niečo miernejšie

6.9.2020 (Webnoviny.sk) - Úrady v austrálskom Melbourne predĺžili prísne opatrenia proti koronavírusu o dva týždne, pretože podľa nich počet nových prípadov dostatočne neklesol.Premiér štátu Viktória Daniel Andrews informoval, že obmedzenia budú trochu miernejšie a budú platiť do 28. septembra. Od októbra ich začnú postupne uvoľňovať.V Melbourne bude naďalej platiť nočný zákaz vychádzania , tentokrát však už od 21.00 do 5.00. Ľudia žijúci sami si budú môcť určiť priateľov alebo príslušníkov rodiny a navštevovať sa s nimi, pričom na tieto stretnutia nebudú platiť súčasné cestovné obmedzenia. Melbourne je v súčasnosti vo štvrtom štádiu obmedzení.Ak sa denný priemer prípadov bude do 28. septembra pohybovať v rozmedzí 30 až 50 prípadov, mesto prejde do tretieho štádia.V rámci neho sa verejné stretnutia rozšíria na maximálne piatich ľudí z dvoch domácností a úrady predstavia aj postupný návrat do škôl pre niektoré ročníky a odborné školy. Ak do 26. októbra klesne priemerný denný počet prípadov pod päť, skončí sa nočný zákaz vychádzania.Mimo oblasť Melbourne sa vo zvyšku Viktórie začnú opatrenia uvoľňovať rýchlejšie. Od 13. septembra sa budú môcť vonku stretávať maximálne piati ľudia z dvoch domácností. Otvorené budú vonkajšie bazény a ihriská a rovnako sa budú môcť vonku odohrávať bohoslužby s maximálnou účasťou piatich ľudí.Úrady oznámili nové pravidlá deň po tom, čo sa v Austrálii uskutočnili protesty proti opatreniam. V Melbourne v súvislosti s protestami obvinili ôsmich ľudí a potýčky s demonštrantmi tam tiež vyústili do viac ako 160 pokút.Viktória je najhoršie pandémiou postihnutý štát v celej Austrálii, pričom jej pripadá 90% zo všetkých 753 úmrtí v krajine. Celkový počet potvrdených prípadov v Austrálii presiahol 26-tisíc.