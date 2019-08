Austrália sa v Hormuzskom prielive zapojí do misie vedenej US

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canberra 21. augusta (TASR) - Austrália sa pridala k Británii a Bahrajnu a rozhodla sa zapojiť do Spojenými štátmi vedenej námornej bezpečnostnej misie zameranej na ochranu obchodných lodí v Hormuzskom prielive. Oznámil to v stredu austrálsky premiér Scott Morrison, ktorého slová citovala agentúra AP.Morrison uviedol, že Austrália na misiu prispeje vojakmi, pozorovacím lietadlom a fregatou. Dodal, že tento "skromný, zmysluplný a časovo obmedzený" príspevok je v súlade so štátnymi aj ekonomickými záujmami Austrálie. Agentúra AP pripomína, že cez susedný Perzský záliv prechádza prinajmenšom 15 percent surovej nafty a 30 percent spracovanej ropy z celkového množstva, ktoré Austrália dováža.Britské ministerstvo obrany začiatkom augusta oznámilo, že obchodné lode budú cez rušný Hormuzský prieliv, kde vrcholí napätie medzi Iránom a Západom, sprevádzať plavidlá britského Kráľovského námorníctva spolu s námornými silami Spojených štátov.Spojené štáty už skôr požiadali svojich spojencov, aby sa zapojili do tejto námornej misie, ktorej cieľom bude ochraňovať lode prevážajúce tovar v Hormuzskom prielive. Okrem Británie však európske krajiny na túto výzvu dosiaľ reagovali rozpačito a nepridali sa.Plavidlá britského námorníctva sprevádzajú lode plaviace sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva už od minulého mesiaca, keď elitné iránske revolučné gardy zadržali britský ropný tanker.Morrison uviedol, že austrálske vojnové lode budú do Hormuzskeho prielivu presmerované z protipirátskej operácie, na ktorej sa zúčastňovali na Blízkom východe. Austrálski vojaci zase budú pôsobiť na veliteľstve koordinujúcom námornú misiu.Austrália bude do tejto misie zapojená prinajmenšom šesť mesiacov; obdobie účasti však podľa Morrisona bude možné predĺžiť.