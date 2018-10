Austrália zápasí s preľudnením Melbourne a Sydney

Opera House v austrálskom Sydney Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canberra 9. októbra (TASR) - Austrália zvažuje opatrenie, na základe ktorého by úrady nových migrantov prichádzajúcich do krajiny prinútili usadiť sa v menších mestách namiesto veľkomiest Sydney či Melbourne. Informovala o tom v utorok agentúra AP.Podľa ministra pre mestá, mestskú infraštruktúru a obyvateľstvo Alana Tudgea vláda plánuje obmedziť množstvo migrantov sťahujúcich sa do Sydney a Melbourne, aby predišla zahlteniu týchto dvoch najväčších a najvyhľadávanejších miest.Podmieniť získanie víz tým, že niektorí migranti budú musieť určitý čas ostať v menej obľúbených alebo menších mestách či vo vidieckych oblastiach, môže zvýšiť pravdepodobnosť, že tam ostanú natrvalo. Podľa návrhu by mohlo ísť o lehotu piatich rokov.povedal Tudge na stretnutí v think-tanku Menzies Research Centre v Melbourne.Malo by ísť o vyváženie rovnováhy rastu obyvateľstva prostredníctvom geografických podmienok stanovených vo vízach a ďalších stimulov.Počet obyvateľov Austrálie stúpne ročne o 400.000, ide zhruba o rovnaké množstvo ľudí, aké žije v hlavnom meste Canberra, píše agentúra DPA.Podľa vládnych štatistík sa na celkovom náraste obyvateľstva podieľa približne troma štvrtinami migrácia zo zámoria. Počet migrantov pritom medziročne rastie o 25 percent. Migranti sa prevažne usádzajú v najväčších mestách - Melbourne, Sydney či Brisbane.V dvoch najväčších mestách končia aj migranti prichádzajúci do Austrálie z humanitárnych dôvodov, ako aj utečenci. Ročne ide o zhruba 18.000 ľudí.Prudký nárast obyvateľstva v Sydney a Melbourne z nich spravil dve najbohatšie mestá v krajine. Vytvára však tlak na celkovú infraštruktúru a usporiadanie týchto miest.povedal Tudge v utorok.