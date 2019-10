Austrália zrušila za pašovanie bravčového mäsa víza žene z Vietnamu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canberra 15. októbra (TASR) - Austrália zrušila turistické víza žene pôvodom z Vietnamu, ktorá sa pokúsila do krajiny prepašovať 4,5 kilogramu bravčového mäsa. Informovalo o tom v utorok austrálske ministerstvo poľnohospodárstva, píše agentúra DPA.Ako uviedla ministerka poľnohospodárstva Bridget McKenzieová, 45-ročná Vietnamka v sobotu po prílete na medzinárodné letisko v Sydney uvarené mäso neukázala colníkom.Austrálski predstavitelia ju následne poslali naspäť do Vietnamu a do Austrálie sa navyše nesmie vrátiť po dobu troch rokov. Ministerka dodala, že to bolo vôbec po prvý raz, čo Austrália niekomu zrušila turistické víza z dôvodu biologickej bezpečnosti.Austrálski predstavitelia sa snažia hranice svojej krajiny ochrániť pred africkým morom ošípaných (AMO), ktorý sa momentálne vyskytuje v 19 ázijských a európskych krajinách, vysvetľuje DPA.Austrálski pohraniční úradníci zhabali od februára tohto roku v batožine cestujúcich a v balíkoch 27 ton tepelne upravenej bravčoviny. Množstvo mäsa nakazeného morom ošípaných sa pritom v Austrálii z februárových 15 percent zvýšilo v septembri na 48 percent.