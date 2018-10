Austrália zvažuje presťahovanie svojej ambasády do Jeruzalema

Jeruzalem, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canberra 16. októbra (TASR) - Austrália je "otvorená" myšlienke presťahovania svojho veľvyslanectva v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema, naďalej je však odhodlaná nájsť riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu vo forme dvoch štátov. V utorok to na tlačovej konferencii v Canberre povedal austrálsky premiér Scott Morrison.cituje Morrisona televízia ABC.Premiér zdôraznil, že zatiaľ nepadlo nijaké rozhodnutie o presťahovaní veľvyslanectva Austrálie z Tel Avivu do Jeruzalema, argumenty v prospech takéhoto kroku sú však "presvedčivé".O oficiálnom uznaní Jeruzalema ako hlavného mesta Izraela a presťahovaní austrálskeho veľvyslanectva informoval Morrison na nedávnom stretnutí aj izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.napísal Netanjahu podľa agentúry AP na Twitteri s tým, že vzťahy medzi oboma krajinami sa budú naďalej posilňovať.Morrison tiež v utorok avizoval, že Austrália bude tento týždeň hlasovať proti rezolúcii Organizácie Spojených národov o uznaní Palestínskej samosprávy za predsedu Skupiny 77 (G77) združujúcej rozvojové krajiny a prehodnotí jadrovú dohodu s Iránom.Prekvapujúcu zmenu postoja vlády oznámil Morrison krátko pred sobotňajšími doplňovacím voľbami v jednomandátovom obvode Wentworth, ktorý je súčasťou Sydney a od roku 2004 ho držal bývalý predseda vlády Malcolm Turnbull; ten bol v auguste nútený odstúpiť z funkcie.Vo Wentworthe je najväčšia koncentrácia židovských voličov v Austrálii. Kandidátom Morrisonovej Liberálnej strany Austrálie je David Sharma, bývalý veľvyslanec v Izraeli, ktorý premiérovi presun ambasády navrhol. Ak Sharma vo Wentworthe neuspeje, vláda stratí v Snemovni reprezentantov svoju väčšinu jedného hlasu.Turnbullova vláda sa dištancovala od rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa presunúť americké veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema a označila ho za "neprospešné" pre blízkovýchodný mierový proces. Morrison však v utorok odmietol názory, že jeho krok je výsledkom tlaku USA alebo súvisí so sobotňajšími voľbami.