Australian Open 2025: Alcaraz i Djokovič postúpili do 3. kola dvojhry

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa suverénnym spôsobom prebojoval do 3. kola dvojhry na Australian Open. Štvornásobný grandslamový šampión zdolal v 2. kole v pozícii turnajovej trojky Japonca Jošihita Nišioku za 81 minút 6:0, 6:1, 6:4.





"Čím menej času strávi človek v úvodných kolách grandslamu na kurte, tým lepšie. Kondične sa cítim výborne, no chcel som mať dnešný zápas čím skôr za sebou, čo sa mi podarilo. Podržal ma servis, ktorý mi v 1. kole nefungoval celkom podľa mojich predstáv," uviedol Alcaraz pre akreditované médiá.Do 3. kola postúpil aj siedmy nasadený Srb Novak Djokovič. Desaťnásobný víťaz Australian Open uspel v dueli s Portugalčanom Jaimem Fariom 6:1, 6:7 (4), 6:3, 6:2. "Nole" chce v Melbourne Parku získať rekordný 25. grandslamový singlový titul, vlani prehral v semifinále s neskorším šampiónom Talianom Jannikom Sinnerom. V zápase o postup do osemfinále nastúpi proti Čechovi Tomášovi Macháčovi nasadenému ako číslo 26.Djokovič odohral v stredu rekordný 430. grandslamový zápas, jeho dlhoročný veľký rival Švajčiar Roger Federer má na konte 429 duelov, Američanka Serena Williamsová 423. "Milujem tento šport a súťaženie. V každom stretnutí sa usilujem zo seba vydať maximum. Už 20 rokom štartujem na grandslamoch a hrám tenis na najvyššej úrovni. Či vyhrám, alebo prehrám, na kurte vždy nechám srdce. Je to požehnanie prekonať ďalší rekord," uviedol Srb po víťazstve nad Fariom.

muži - dvojhra - 2. kolo:



Novak Djokovič (Srb.-7) - Jaime Faria (Portug.) 6:1, 6:7 (4), 6:3, 6:2, Benjamin Bonzi (Fr.) - Francesco Passaro (Tal.) 6:2, 6:4, 3:6, 6:4, Nuno Borges (Portug.) - Jordan Thompson (Austr.-27) 6:3, 6:2, 6:4, Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Jošihito Nišioka (Jap.) 6:0, 6:1, 6:4, Jiří Lehečka (ČR-24) - Hugo Gaston (Fr.) 6:3, 3:1 - skreč, Tomáš Macháč (ČR-26) - Reilly Opelka (USA) 3:6, 7:6 (1), 6:7 (5), 7:6 (4), 6:4