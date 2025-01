Australian Open 2025: Keysová zdolala Sobolenkovú a získala prvý grandslamový titul

Americká tenistka Madison Keysová získala svoj prvý grandslamový titul v kariére. Turnajová devätnástka zdolala vo finále Australian Open najvyššie nasadenú dvojnásobnú obhajkyňu titulu Arinu Sobolenkovú z Bieloruska v troch setoch 6:3, 2:6 a 7:5. Vďaka sobotňajšiemu triumfu získala prémiu 3,5 milióna austrálskych dolárov pred zdanením (cca 2,1 mil. eur) a vo svetovom rebríčku poskočila zo štrnásteho na siedme miesto.



Pre 29-ročnú Keysovú to bolo druhé finále na podujatiach veľkej štvorky. Predtým sa do súboja o trofej dostala aj na US Open 2017, vtedy však vo finále podľahla krajanke Sloane Stephensovej. V semifinále teraz z mečbalu vyradila Poľku Igu Swiatekovú, uspela aj vo finále a prvýkrát od roku 2019 sa vráti do top desiatky svetového rebríčka. Aktuálne ťahá 12-zápasovú víťaznú sériu, pred AO vyhrala turnajovú generálku v Adelaide. Na okruhu WTA má celkovo už 10 titulov. Bilanciu vzájomných duelov s Bieloruskou upravila na 2:4 zo svojho pohľadu. Stala sa prvou tenistkou od roku 2009, ktorá na grandslamovom podujatí zdolala dve najvyššie nasadené hráčky, naposledy sa to podarilo Svetlane Kuznecovovej na Roland Garros.



Dvadsaťšesťročná Sobolenková nevyužila možnosť stať sa šiestou ženou histórie s tromi víťazstvami v Melbourne v rade, prvou od roku 1999. Doteraz to dokázali iba Margaret Courtová, Evonne Goolagongová-Cawleyová, Steffi Grafová, Monica Seleśová a Martina Hingisová. Až do finále stratila v priebehu celého turnaja jediný set vo štvrťfinále s Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou. Usilovala sa o svoj štvrtý singlový grandslamový titul v kariére, okrem troch z Austrálie má na konte aj triumf na US Open 2024.

Prvý set finálového súboja v Aréne Roda Lavera mal nečakaný priebeh. Hneď v prvej hre spravila Sobolenková dve dvojchyby a prišla o svoj servis. Američanka brejk vzápätí potvrdila a viedla 2:0. Keysová na dvorci dominovala, ťažila z vysokej úspešnosti prvého podania a za stavu 3:1 dokázala súperke opäť zobrať podanie. Po dvadsiatich minútach bol stav 5:1 pre americkú tenistku, ktorá mala vzápätí pri servise Sobolenkovej k dispozícii prvý setbal. Bieloruska si v kritickej chvíli pomohla dobrým podaním, hru získala pre seba a v ďalšej si pripísala prvý brejk v stretnutí. Za stavu 3:5 však opäť nezvládla servis a Keysová svoj druhý setbal už využila.



Obraz hry sa v druhom sete zmenil. Keysová hneď v prvej hre druhého setu čelila dvom brejkbalom, z náročnej situácie sa však ešte dostala. Potom už prišla séria piatich úspešných hier Sobolenkovej, ktorá v druhom dejstve zlepšila prvé podanie, začala hrať agresívnejšie a preklopila na svoju stranu aj štatistiku víťazných úderov. Vybudovala si náskok 5:1 a vo ôsmej hre potom premenila v poradí tretí setbal, vynútila si tak rozhodujúci tretí set. V ňom si obe hráčky držali servis až do stavu 6:5 pre Keysovú, bez jediného brejkbalu na jednej či druhej strane. Ten prišiel až v dvanástej hre, keď Amerićanka získala náskok 40:15 a napokon sa po druhom mećbale tešila z víťazstva.

ženy - dvojhra - finále:



Madison Keysová (USA-19) - Arina Sobolenková (Biel.-1) 6:3, 2:6, 7:5