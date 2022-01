Australian Open: Kučová postúpila do 2. kola dvojhry v Melbourne

Slovenská tenistka Kristína Kučová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole zdolala Japonku Misaki Doiovú 6:3, 7:5 a odplatila jej prehru z januárového podujatia WTA v Adelaide. Jej ďalšou súperkou bude Rumunka Sorana Cirsteová, ktorá vyradila dvadsiatu nasadenú Češku Petru Kvitovú 6:2, 6:2.



S Cirsteovou má nová slovenská ženská singlová jednotka negatívnu bilanciu 0:1. Pred piatimi rokmi jej podľahla v troch setoch na turnaji v čínskom Šen-čene. "Cirsteovú poznám už od juniorských čias a pokúsim sa na zápas čo najlepšie pripraviť. Fyzicky sa cítim dobre, som lepšie aklimatizovaná ako v Adelaide," uviedla pre TASR Kučová, ktorá postupom do 2. kola Australian Open vyrovnala svoje maximum na úvodnom podujatí veľkej štvorky z roku 2017.

V Melbourne Parku má už istú prémiu 154.000 austrálskych dolárov pred zdanením a 70 bodov do svetového rebríčka WTA. "Teší ma, že som vyhrala a odplatila Doiovej prehru z Adelaide, kde to bolo na tri sety. Nemám rada súperky, ktoré hrajú takýmto nepríjemným štýlom a točia to," uviedla pre Slovenský rozhlas mladšia zo sestier Kučových.

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Kristína KUČOVÁ (SR) - Misaki Doiová (Jap.) 6:3, 7:5