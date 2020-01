Australian Open sa začne podľa plánu, grandslamový turnaj neohrozia ani rozsiahle požiare

Bezpečnosť hráčov je prvoradá

Djokovič by zvážil zmenu termínu

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Úvodný tenisový grandslamový turnaj sezóny Australian Open by sa mal odohrať v pôvodne plánovanom termíne. Rozsiahle požiare, ktoré sužujú Austráliu už niekoľko mesiacov, podľa organizátorov podujatie neohrozia. "Predpoveď počasia je dobrá. Neočakávame žiadne časové posuny. Urobili sme potrebné kroky k tomu, aby sa turnaj uskutočnil podľa plánu," uviedol riaditeľ Australian Open Craig Tiley, cituje ho portál BBC.com.Vysoké teploty v kombinácii s prudkým vetrom spôsobujú v Austrálii požiare už od septembra minulého roka. Neutíchajúce plamene pripravili o život najmenej 24 ľudí a zničili milióny hektárov pôdy. Navyše, požiare výrazne znižujú kvalitu ovzdušia."Zdravie a bezpečnosť hráčov aj ostatných účastníkov turnaja je pre nás ako vždy prvoradá. Budeme mať k dispozícii meteorológov a expertov na kvalitu ovzdušia, ktorí budú priebežne sledovať situáciu v Melbourne Parku. Rovnako úzko spolupracujeme s lekármi a ďalšími miestnymi odborníkmi," pokračoval Tiley.Viditeľnosť v Melbourne počas uplynulého mesiaca klesla v niektorých častiach mesta pod úroveň jedného kilometra. Index kvality ovzdušia dosiahol číslo 213, pričom hodnoty nad 200 sú považované za veľmi nezdravé."Sme radi, že máme tri štadióny so zaťahovacou strechou a osem halových kurtov. Vďaka tomu je Australian Open odolné voči nepriaznivým vplyvom počasia," vysvetlil riaditeľ turnaja.Situáciu v Austrálii pozorne sledujú aj samotní tenisti. Srb Novak Djokovič organizátorom odkázal, aby v prípade zlého počasia zvážili zmenu termínu podujatia."Chápem, že tenisový kalendár je poriadne nabitý a prípadné zmeny sú veľmi náročné. Mali by však zostať zachované nejaké štandardy," zamyslel sa obhajca titulu, ktorý v Melbourne triumfoval už sedemkrát.Australian Open 2020 sa začne v utorok 14. januára zápasmi kvalifikácie. Hlavná súťaž odštartuje v pondelok 20. januára a vyvrcholí v nedeľu 2. februára. V Austrálii sa momentálne koná novovytvorený turnaj reprezentačných družstiev mužov ATP Cup, ktorý neohrozili výčiny počasia.Mestá Sydney, Brisbane a Perth nemajú problémy s kvalitou ovzdušia. Naopak, duely challengerového turnaja v Canberre museli organizátori preložiť do 450 km vzdialeného Bendiga. V krajine okrem toho zrušili aj niekoľko futbalových a basketbalových zápasov.