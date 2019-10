Austrálska centrálna banka znížila úrokové sadzby na rekordné minimum

Austrálska centrálna banka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 1. októbra (TASR) - Austrálska centrálna banka znížila úrokové sadzby tretíkrát v tomto roku a tie sa dostali na nové historické minimum. Týmto spôsobom sa snaží podporiť spomaľujúcu sa domácu ekonomiku.Reserve Bank of Australia (RBA) znížila svoju hlavnú sadzbu o 25 bázických bodov na rekordné minimum 0,75 %. Poukázala však na signály obratu v ekonomike, ktorá v 2. kvartáli rástla najpomalšie za 10 rokov. Dôvodom bolo ochladenie globálnej ekonomiky, pokles na trhu s bývaním a obchodná vojna medzi USA a Čínou. Rozhodnutie banky bolo v súlade s očakávaniami väčšiny ekonómov."Nízke úrokové sadzby, nedávne zníženie daní, pokračujúce investície do infraštruktúry, signály stabilizácie na niektorých etablovaných trhoch s bývaním a zlepšenie vyhliadok komoditného sektora sú všetko faktory, ktoré by mali podporiť rast," uviedol guvernér RBA Philip Lowe. Dodal, že ďalšie zníženie sadzieb má podporiť zamestnanosť a rast príjmov a zvýšiť dôveru, že rast spotrebiteľských cien sa bude v vyvíjať v súlade so strednodobým inflačným cieľom.Hlavnou brzdou austrálskej ekonomiky je spotreba, uviedla RBA. Pokles na realitnom trhu totiž utlmil spotrebiteľské výdavky.