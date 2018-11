Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 5. novembra (TASR) - Austrálska konzervatívna vláda prišla o väčšinu v parlamente po tom, ako úrady v pondelok potvrdili víťazstvo nezávislej kandidátky v kľúčových doplňovacích voľbách. Informovali o tom agentúry Reuters a AP.V prímorskom volebnom obvode Wentworth vo východnej časti Sydney voliči 20. októbra rozhodovali o tom, kto v parlamente nahradí bývalého premiéra Malcolma Turnbulla, ktorý odišiel z politiky v auguste, keď ho zosadila vlastná konzervatívna koalícia.Rozsiahla nespokojnosť voličov s odchodom Turnbulla viedla k značnému poklesu podpory jeho vládnucej Austrálskej liberálnej strany, aj keď o výsledky doplňovacích volieb napokon rozhodlo niekoľko tisíc hlasov odovzdaných poštou.Po dvojtýždňovom sčítaní volebná komisia oznámila, že víťazkou sa stala nezávislá politička Kerryn Phelpsová. V zmienenom zámožnom obvode sa pritom od tamojšieho Turnbullovho víťazstva pred dvoma rokmi znížila podpora vládnucej koalície o vyše 19 percent.Phelpsová pripísala takýto výsledok najmä tvrdej politike vlády v otázke utečencov žiadajúcich o azyl. "povedala novinárom v Sydney.Vláda premiéra Scotta Morrisona bude mať teraz v Snemovni reprezentantov len polovicu zo 150 kresiel, čím bude odkázaná na podporu šiestich nezávislých zákonodarcov, ak chce prijímať zákony a zabrániť vysloveniu nedôvery, ktoré by znamenalo predčasné voľby.Riadne voľby sa musia konať do mája 2019 a momentálne v prieskumoch jasne vedie opozičná Austrálska strana práce (labouristi). V tejto situácii už premiér Morrison začal predvolebnú kampaň. V pondelok sa vydal na štvordňovú cestu po dôležitých obvodoch v štáte Queensland.V snahe rýchlo vyhovieť požiadavkám niektorých nezávislých zákonodarcov začal Morrison nedávno v tichosti prepravovať detských utečencov z jedného z austrálskych zadržiavacích stredísk na odľahlých tichomorských ostrovoch na austrálsku pevninu.Austrália na základe svojej prísnej migračnej politiky odmieta azylantom, ktorí sa snažia dostať na jej pobrežia člnmi, možnosť usadiť sa v krajine. Týchto ľudí zadržiavajú v centrách v ostrovných štátoch Nauru a Papua-Nová Guinea, pokým ich neprijme iná krajina alebo sa nevrátia do vlasti.Hoci humanitárne organizácie vyzývajú, aby z týchto stredísk odviezli viac než 1000 utečencov, ktorých tam držia vyše päť rokov, Morrison je pod veľkým tlakom na presídlenie 40 detí z Nauru v čase varovaní pred ich zhoršujúcim sa duševným zdravím.