Austrálska polícia pátrajúca v pustatine po nezvestnej žene našla telo

Canberra 4. decembra (TASR) - Austrálska polícia našla v stredu telo a podľa jej podozrenia patrí jedinej obeti zo skupiny troch turistov, ktorí sa pred takmer dvoma týždňami stratili vo vyprahnutej pustatine vo vnútrozemí Austrálie.Polícia ešte musí oficiálne potvrdiť totožnosť pozostatkov, ktoré sa našli južne od mesta Alice Springs, ale s veľkou pravdepodobnosťou ide o 46-ročnú Claire Hockridgeovú. Policajti neprezradili podrobnosti o okolnostiach smrti, ktoré bude ešte prešetrovať koroner, informovala tlačová agentúra AP.Telo našli 8,5 kilometra od hlavnej cesty, ku ktorej sa Hockridgeová pokúšala dostať.Hockridgeová, jej partnerka Tamra McBeathová-Rileyová (52) a ich spoločník Phu Tran (40) sa 19. novembra viezli v SUV, keď ich vozidlo počas popoludňajšej vyhliadkovej jazdy uviazlo v suchom koryte rieky.Po troch dňoch čakania na záchranu na tomto mieste dostala skupina priateľov strach, lebo zásoby sa im zmenšovali.McBeathová-Rileyová, ktorá vozidlo šoférovala a potom sa stratila, sa vo štvrtok 28. novembra rozhodla zostať pri slanej vodnej nádrži spolu s modrým stafordšírskym bulteriérom menom Raya, ktorý patril obom ženám.Zvyšní dvaja členovia partie, Hockridgeová a Tran, sa vybrali pešo smerom k hlavnej ceste v nádeji, že nájdu pomoc. Mali so sebou vodu a plánovali kráčať v noci, aby sa vyhli púštnej horúčave, ktorá v posledných dňoch dosahovala 40 stupňov Celzia.V tom čase už mali za sebou deväť nocí pod holým nebom v pustatine. Ich zásoby tvorili len keksy, fľašková voda, instantné rezance a plechovky s nápojom namiešaným s vodkou.McBeathovú-Rileyovú a psa zachránila pátracia helikoptéra v nedeľu 1. decembra, keď chovateľ dobytka spozoroval podozrivé stopy po pneumatikách a zalarmoval políciu. Tá sledovala stopy, ktoré ju doviedli k opustenému pick-upu.Trana našiel v utorok 3. decembra miestny farmár Ted Fogarty, tiež chovateľ dobytka. Trana a McBeathovú-Rileyovú hospitalizovali v nemocnici v Alice Springs a liečili ich na dehydratáciu a následky poveternostných podmienok.Fogarty povedal, že Trana našiel pri vodnej nádrži na svojom pozemku, kde muž od pondelka pil vodu a chladil sa. Tran spomenul farmárovi, že naposledy videl Hockridgeovú dva dni predtým kráčať popri oplotení pozemku.Fogarty uviedol pre denník The Australian:Tran sa farmárovi aj polícii poďakoval za záchranu. Dodal, že Fogarty sa stará o 1000 kusov dobytka,Obe ženy žili v Alice Springs a na výlete ukazovali Tranovi miestne zaujímavosti. Tran prišiel do Alice Springs na návštevu, pochádza z juhoaustrálskeho pobrežného mesta Adelaide.Hockridgeová pochádzala z trojičiek a obe jej sestry, Sarah a Melinda, prišli do Alice Springs ešte pred tragickým nálezom tela. Sestry uviedli, že sú vyčerpané citovým vypätím počas pátrania, ale zároveň sú šťastné, že dvaja členovia partie boli zachránení.Po Hockridgeovej zostali dve dcéry - Teagan a Tahlia - a vnúča.